Les Français tournent le dos au Livret A : la vraie raison va vous surprendre

En septembre, on a constaté un changement marquant dans le quotidien financier des Français : beaucoup ont retiré leur argent du Livret A, alerte la rédaction de BFMTV. Ce virage incite à se poser des questions sur les raisons qui l’expliquent et sur ce que cela pourrait engendrer pour l’économie hexagonale. Avec un taux d’intérêt fixé à 1,7 % depuis septembre, le Livret A perd un peu de son attrait face à d’autres placements plus rémunérateurs.

Le taux d’intérêt et la sortie des fonds du Livret A

Autrefois vu comme un placement de sécurité, le Livret A affiche aujourd’hui un taux de 1,7 %. Ce taux est bien plus bas que le 3 % annoncé pour 2024, selon les prévisions économiques. Cette baisse a entraîné un retrait net de 1,95 milliard d’euros en septembre, puisque près de 2 milliards d’euros ont été retirés par les épargnants. Au terme de ce mois, les Français cumulaient 606,8 milliards d’euros sur leurs Livrets A et LDDS (Livret de Développement Durable et Solidaire), contre 609,5 milliards un mois auparavant.

Le LDDS n’est pas épargné non plus : il a vu un excédent de retraits sur dépôts s’élevant à 760 millions d’euros. Ce recul est le plus important observé depuis l’introduction du prélèvement à la source des impôts en 2019, marquant un changement net dans les habitudes d’épargne des Français.

Rendement et inflation : quand le calcul ne colle pas

Avec un gain de seulement 1,70 euro pour chaque 100 euros placés pendant un an, le Livret A peine rattrape l’inflation, prévue entre 1 % et 1,7 % en 2025 selon la Banque de France. Cette situation incite les épargnants à chercher d’autres alternatives d’épargne plus attrayantes.

L’assurance-vie se présente alors comme une option intéressante, avec ses fonds euros qui offrent en moyenne un taux de 2,6 %, nettement supérieur à celui du Livret A. De surcroît, l’assurance-vie ne connaît pas de plafond et permet de diversifier ses investissements.

Changement de stratégie financière

Les Français affectent désormais environ 18,9 % de leur revenu à l’épargne, un niveau jamais vu auparavant, reflétant une meilleure compréhension des mécanismes, notamment en matière d’inflation. Comme le souligne l’économiste Pierre Rondeau : « Les Français ont compris que le taux fixe du Livret A ne suivait pas l’inflation ». Ce savoir les pousse à miser sur des placements plus risqués et spéculatifs, plutôt que de rester attachés aux investissements publics traditionnels.

Cette évolution traduit aussi une évolution de mentalité : on observe moins de confiance dans l’intervention de l’État et plus d’appétit pour le marché afin de maximiser ses rendements financiers.