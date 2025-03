L’UE adopte le permis de conduire numérique, mais tout le monde ne va pas aimer

L’Union Européenne se met sérieusement à la page en modernisant ses démarches administratives avec le permis de conduire numérique. Prévu pour voir le jour d’ici 2030, ce nouveau format va changer la façon dont les citoyens européens gèrent leurs papiers officiels. Accessible via l’application « European Digital Identity Wallet », ce permis numérique sera valable quinze ans (une bonne nouvelle pour des millions d’usagers, qui y verront une solution à la fois pratique et moderne).

Adoption et fonctions du permis numérique

Le projet du permis numérique vient de passer une étape importante. Après de vifs échanges entre les Vingt-Sept États membres, l’initiative a été validée le mardi 25 mars. Toutefois, il reste encore à obtenir le feu vert du Parlement européen pour officialiser le tout.

Ce permis numérique aura la même valeur légale qu’un permis traditionnel. Ceux qui le souhaitent pourront aussi demander un document papier. Une fois le permis délivré, le renouvellement se fera entièrement en ligne après quinze ans, rendant ainsi les démarches administratives beaucoup plus simples pour les conducteurs européens.

Examen médical et période d’essai

Une discussion animée a eu lieu sur l’obligation d’une visite médicale pour obtenir ou renouveler le permis. Au final, un compromis a été trouvé : il s’agira soit d’un examen médical, soit d’un dépistage basé sur une auto-évaluation.

De plus, une période probatoire d’au moins deux ans sera instaurée pour les nouveaux conducteurs. Cette mesure vise à renforcer les règles de sécurité, avec notamment des sanctions plus sévères en cas de conduite sous l’influence d’alcool ou de drogues. La politique de tolérance zéro est mise en avant pour freiner ces comportements dangereux.

Sanctions et chiffres de la route

Dans le cadre de ces nouvelles dispositions, une règle innovante prévoit une double sanction en cas de retrait de permis après un accident grave. Les interdictions seront valables non seulement dans le pays d’origine du conducteur, mais également dans toute l’UE (pour une harmonisation des sanctions dans toute l’Europe).

Les chiffres récents montrent que 19 800 décès ont été recensés en 2024 dans des accidents de la route au sein de l’UE, soit une baisse de 3 % par rapport à 2023. La Suède et le Danemark comptent respectivement 20 et 24 décès par million d’habitants, tandis que des pays comme la Bulgarie et la Roumanie affichent des taux beaucoup plus élevés, avec 74 et 77 décès par million d’habitants.

Citations et contrôles routiers

Dariusz Klimczak, ministre polonais de l’Infrastructure, a expliqué que cette initiative rendra les règles relatives aux permis « plus intelligentes » et « parfaitement adaptées à notre société numérique » (et de ce fait, améliorera notablement la sécurité routière dans l’UE). Matteo Ricci, député européen, a ajouté que des critères clairs pour la suspension des permis protégeront non seulement les conducteurs responsables mais aussi l’ensemble de la population.

Lors des contrôles routiers, les forces de l’ordre pourront scanner le téléphone du conducteur pour accéder aux informations du permis numérique. Cela comprendra aussi toutes données relatives à d’éventuelles suspensions ou annulations dans un autre pays européen… Yne mesure qui vise à rendre les contrôles plus transparents tout en allégeant les démarches administratives.