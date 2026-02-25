Mauvaise surprise en mars : ces comptes que les banques s’apprêtent à clôturer

Ces derniers jours, de nombreux Français ont été surpris de recevoir une notification de leur banque annonçant la fermeture prochaine de leur plan d’épargne logement (PEL). Cette mesure, qui découle d’une règle en place depuis plus de dix ans, va concerner plusieurs centaines de milliers de personnes à partir du mois de mars. Quelles sont les raisons de cette réglementation ? Pourquoi les banques doivent-elles agir et pourquoi cela touche leurs clients ?

Pourquoi votre PEL peut être fermé automatiquement

Le PEL est un outil d’épargne très utilisé en France, qui permet d’épargner pour acheter un logement tout en profitant de taux préférentiels. Mais depuis le 1er mars 2011, une règle limite la durée d’un PEL à 15 ans, confirme L’Internaute. Dès que ce délai est atteint, les banques doivent obligatoirement clôturer le compte, même si le titulaire veut le garder.

Les clôture automatique des PEL ouverts entre le 1er mars 2011 et la fin février 2012 commencera en mars prochain, et c’est à ce moment-là que les fermetures automatiques vont commencer. Les PEL ouverts après 2016 ne sont pas encore touchés par cette mesure.

Ce que cela change pour votre épargne

Les banques ont commencé à prévenir leurs clients par courrier ou courriel, souvent via l’espace bancaire en ligne (espace client). Il arrive que ces notifications passent inaperçues, et beaucoup découvrent la fermeture au dernier moment. C’est problématique, car une clôture automatique prive l’épargnant de la possibilité de décider lui-même du sort de son épargne.

Cela dit, il n’y a pas à paniquer pour l’argent. En cas de clôture, les sommes épargnées, intérêts inclus, sont transférées automatiquement soit sur le compte courant du client, soit sur un autre livret d’épargne. Les banques peuvent aussi proposer d’autres solutions pour que l’épargne reste accessible aux clients.

Comment se préparer à la fermeture

Vérifiez la date d’ouverture de votre PEL pour anticiper toute démarche de la part de votre banque et éviter les mauvaises surprises. Prendre contact avec son conseiller bancaire est une bonne idée pour clarifier la situation et examiner les options disponibles avant de se retrouver face à une décision imposée sans préavis.

Les experts recommandent de diversification des placements et d’explorer d’autres options d’épargne.

Les PEL ouverts avant le 1er mars 2011 ne sont pas soumis à la fermeture automatique actuelle : leurs titulaires peuvent encore conserver les conditions initiales de leur plan. Cela dit, il ne faut pas exclure la possibilité de réformes ultérieures qui pourraient modifier les taux de rémunération applicables aux PEL.