Mauvaise surprise ou bonne nouvelle ? Le barème 2026 de l’impôt dévoilé

« Enfin ! Le budget 2026 a été adopté et promulgué. » Cette nouvelle est d’importance capitale pour les ménages et contribuables français, puisqu’elle contient une mesure clé : la présentation d’un nouveau barème de l’impôt sur le revenu. Publié ce vendredi 20 février au Journal officiel, le texte de la loi de finances pour 2026 entre en application, même si certaines mesures doivent encore être précisées par décret. Cette adoption marque un tournant notable, notamment pour l’ajustement fiscal destiné à stabiliser l’économie familiale face à l’inflation.

La loi de finances adoptée : ce qui a changé

La promulgation de la loi de finances pour 2026 officialise la réévaluation du barème fiscal de l’impôt sur le revenu. Avec une indexation fixée pour tenir compte de l’inflation, ce barème revalorisé vise à « neutraliser ses effets sur le niveau d’imposition des ménages ». Le taux d’indexation retenu est de 0,9%, un compromis entre l’adaptation à la situation économique et les besoins budgétaires de l’État.

Au départ, le gouvernement avait envisagé le gel du barème, une option qui aurait entraîné l’imposition de 200 000 nouveaux foyers. Les débats parlementaires ont ensuite proposé une première revalorisation à 1,1%. Après des discussions intenses, notamment sur la possibilité de limiter la hausse à une seule tranche, le compromis final a été fixé à 0,9%, mettant un terme aux délibérations.

Tranches d’impôt 2026 : le détail

Pour que les contribuables y voient clair, voici le détail des nouvelles tranches de l’impôt sur le revenu. Selon Moneyvox, la tranche 1 reste la seule non imposable pour les revenus jusqu’à 11 600 €. La tranche 2 commence à 11 601 € avec un taux de 11%. Suivent la tranche 3, de 29 580 € à 84 577 € avec un taux de 30%, et la tranche 4, de 84 578 € à 181 917 € avec un taux de 41%. Enfin, les revenus supérieurs à 181 917 € sont imposés à 45%.

À titre d’exemple, une personne seule devient imposable au-delà de 11 600 € de revenus, un seuil légèrement supérieur au seuil précédent de 11 497 €. Le seuil pour devenir imposable correspond à un revenu net mensuel de 1 630 €, soit un revenu annuel de 17 604 €, ce qui est crucial pour comprendre les seuils de revenus.

Ce qui change pour le quotient familial

La revalorisation des plafonds du quotient familial est une autre mesure importante de cette loi de finances. Pour 2026, le plafond de l’avantage fiscal lié au quotient familial par demi-part supplémentaire passe à 1 807 €, contre 1 791 € en 2025.

D’autres plafonds liés au quotient familial sont aussi ajustés. Par exemple, pour un parent isolé, le plafond passe de 4 224 € en 2025 à 4 262 € en 2026. Le plafond pour demi-part supplémentaire est de 1 079 €, contre 1 069 € l’année précédente, et pour les veufs il atteint 2 011 € en 2026.