Météo : la tempête Amy s’annonce plus vite que prévu, la date exacte révélée

La tempête Amy est sur le point de frapper de plein fouet le nord des îles Britanniques, avec l’Irlande et l’Écosse en première ligne. Qualifiée de « bombe météorologique », elle s’inscrit dans le sillage de l’ancien ouragan Humberto et devrait apporter des conditions extrêmes à travers l’Europe. Entre rafales dépassant les 150 km/h et fortes averses, Amy ne va pas seulement perturber les îles Britanniques, elle va aussi toucher la France.

Des vents violents pour les îles britanniques

Pour l’Irlande et l’Écosse, Amy s’annonce particulièrement intense. Les prévisions annoncent des vents qui pourraient bien dépasser les 150 km/h, associés à des précipitations intenses. Cette situation est due à une dépression qui se creuse dans l’Atlantique. Du coup, les autorités locales ont lancé plusieurs alertes pour préparer tout le monde aux désagréments qui s’annoncent.

Pendant ce temps, une tempête nommée Ava commence aussi à pointer le bout de son nez et devrait toucher le Royaume-Uni ce week-end. Même si, pour l’instant, elle semble moins costaud qu’Amy, Ava pourrait aussi modifier le temps sur plusieurs régions d’Europe dans les jours qui viennent.

Bouleversements météo en France

Actuellement, la France est protégée par un anticyclone, mais la donne va changer rapidement avec l’arrivée de cette dépression. Après une semaine de calme, un retour des pluies est attendu dès ce soir, surtout en Bretagne. Dès demain après-midi, ces averses légères devraient s’étendre à d’autres régions comme :

la Bretagne

les Pays de la Loire

la Normandie

le Centre-Val de Loire

l’Île-de-France

les Hauts-de-France

Samedi, on prévoit une amplification des précipitations avec un front froid plus actif qui apportera de la pluie soutenue, de la Nouvelle-Aquitaine jusqu’au nord-est du pays à partir de la mi-journée. Le littoral méditerranéen, lui, devrait rester plutôt épargné grâce à quelques éclaircies.

Vent qui se renforce sur le territoire français

En parallèle de la tempête Jana, le vent va aussi se faire sentir davantage sur le sol français. Sur les côtes de la Manche, on anticipe des rafales qui pourraient atteindre 80 km/h. À l’intérieur des terres, elles devraient tourner autour de 50 à 60 km/h. Ce vent plus fort viendra accentuer la sensation de lourdeur déjà ressentie à cause de l’humidité caractéristique de cette période de l’année.

Dimanche, le temps devrait se calmer avec une accalmie sur une grande partie du pays. Certes, quelques averses pourraient encore pointer dans le centre-est, mais la pression atmosphérique remontera après cette période de perturbations.

Situations particulières dans quelques régions françaises

Dans la Loire, par exemple, les matins se font frisquets avec des températures proches du point de congélation relevées jeudi matin : 0,3° à St-Just-en-Chevalet, 0,6° à Chalmazel ou encore 1° à Noirétable. Néanmoins, le soleil finit par revenir durant les après-midi, apportant une chaleur légère bien appréciée.

Pour vendredi, même si le temps restera souvent ensoleillé grâce aux hautes pressions en place, un voile nuageux épais devrait annoncer le virage vers un week-end plus agité.

Vu que la trajectoire et l’intensité finale de ces phénomènes météorologiques, comme Amy et Ava, restent à préciser (les différents modèles de prévision ne s’accordent pas encore totalement sur ces points), Météo France recommande de rester vigilant.