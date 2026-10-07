Mike Tyson a acquis une maison de 4740 mètres carrés pour 3 millions de dollars, dont la valeur a triplé 30 ans plus tard

La propriété que Mike Tyson avait achetée dans le Connecticut est revenue sur le marché immobilier, affichée à 9,9 millions de dollars. Ce montant représente presque le triple de la somme déboursée par l’ancien boxeur au milieu des années 1990, rapporte le média La Nacion.

Tyson avait acquis la résidence en 1996 pour environ 3 millions de dollars. Située à Farmington, sur un terrain de 7 hectares, la maison compte 19 chambres pour une surface d’environ 4 740 m². Le boxeur n’en est resté propriétaire que sept ans.

De Tyson à une famille de restaurateurs, via 50 Cent

En 2003, Tyson a revendu la maison au rappeur 50 Cent pour 4,1 millions de dollars. Ce dernier l’a conservée comme investissement et y a enregistré son album The Massacre en 2005.

En 2019, les investisseurs dans la restauration Casey et Shera Askar l’ont rachetée pour 2,9 millions de dollars, soit une remise de 84 % par rapport au prix initial demandé en 2007. La famille, qui possède des franchises de restaurants à travers tout le pays et vit principalement en Floride, avait été séduite par la proximité de ses commerces et de l’école de ses sept enfants.

Le couple a ensuite investi plus de 3 millions de dollars pour rénover intégralement la structure, construite en 1985. Si la maison repart en vente en septembre 2026, c’est parce que les sept enfants ont grandi et que le complexe sert moins qu’avant.

La propriété rassemble sept cuisines, un casino, une salle à cigares et une discothèque baptisée Club TKO, en référence au terme de boxe knockout technique, installée par Tyson lui-même. S’y ajoutent un studio d’enregistrement professionnel, une salle de cinéma privée, plusieurs salles de jeux, des terrains de sport, une piscine extérieure et un espace équipé d’un écran vert.

À l’intérieur, un spa comprend une piscine couverte, une salle de vapeur, un sauna à luminothérapie rouge, une zone de massage et un salon de coiffure. La cuisine commerciale dispose d’un four à pizza et d’un pétrin industriel. Dehors, les enfants disposent d’une aire de jeux, et la famille garde un bateau à pédales sur l’étang équipé d’un ponton. Un héliport complète l’ensemble, offrant des liaisons rapides vers les grandes villes du nord-est.

La vente directe est confiée à l’agente immobilière Sherry Borgeson, de Berkshire Hathaway HomeServices New England Properties. Le prix demandé double le précédent record de la région, fixé à 5 millions de dollars en 2011, dans un comté de Hartford où le prix médian des logements atteignait 396 000 dollars en juillet 2026.

Lors des fêtes familiales ou des séminaires d’entreprise organisés dans la discothèque, les propriétaires font habituellement appel à des barbiers et coiffeurs pour recevoir leurs invités dans le salon du spa.