Netflix redevient gratuit pour la première fois depuis des années : voici combien de temps ça va durer et comment en profiter avant tout le monde

Netflix relance ses essais gratuits sur le marché français, une offre disparue depuis plusieurs années. Selon des informations rapportées par Clubic, la période d’essai proposée varie de 7 à 30 jours et concerne les trois formules d’abonnement de la plateforme.

Sur la page d’accueil de Netflix, un visiteur non connecté à un compte peut voir apparaître un bandeau annonçant un essai gratuit, avant de choisir entre les trois offres disponibles : Standard avec publicité à 7,99 euros par mois, Standard à 14,99 euros, et Premium à 21,99 euros. Cette dernière formule donne accès à la 4K HDR sur quatre écrans simultanément, contre deux écrans en 1080p pour les deux autres.

Des durées qui varient d’un profil à l’autre

Tous les internautes ne voient pas la même proposition. Des témoignages recueillis en ligne font état de durées d’essai différentes selon les utilisateurs, 7 ou 14 jours pour certains, jusqu’à 30 jours pour d’autres. Le site Univers Freebox a testé l’offre depuis l’espace abonné d’une Freebox Pop, avec le compte d’une personne ayant déjà été abonnée à Netflix quelques années plus tôt : un essai gratuit de 7 jours lui a été proposé pour chacune des trois formules, malgré cet ancien abonnement.

Une rédactrice du site Comment Ça Marche a connu le même scénario, alors qu’elle avait résilié son abonnement plus d’un an auparavant.

Le site Ariase a mené ses propres tests depuis un iPhone, sur le navigateur Safari. Trois visites successives sur le site de Netflix ont donné trois résultats différents : 7 jours gratuits, puis 14 jours, puis jusqu’à 30 jours pour 0 euro. Ces variations sont apparues sur le même appareil et le même navigateur, ce qui laisse penser que d’autres critères que la région ou le type d’appareil entrent en jeu.

Netflix reste flou sur les règles précises qui s’appliquent. Le centre d’aide de la plateforme, mis à jour pour le marché français, indique qu’un essai gratuit à durée limitée peut être proposé aux nouveaux abonnés éligibles, sans détailler les critères qui déterminent qui reçoit quelle durée.

La disponibilité de l’offre peut varier selon la région ou l’appareil utilisé, précise l’entreprise, sans lever le doute sur les autres paramètres possibles : session, cookies, profil du visiteur ou campagne d’acquisition.

Ariase avance une hypothèse, non confirmée : il pourrait s’agir d’un test destiné à mesurer quelle durée gratuite convertit le mieux un visiteur en abonné payant. Rien ne garantit en tout cas qu’actualiser la page ou changer de navigateur fasse apparaître systématiquement l’offre la plus longue.

Aucun code promotionnel n’est à saisir, aucune page spéciale à chercher : l’essai apparaît directement pendant l’inscription lorsqu’un nouvel abonné y est éligible. Si aucune proposition ne s’affiche, l’offre n’est simplement pas disponible dans ce contexte précis. À la fin de la période gratuite, l’abonnement bascule automatiquement en formule payante selon le forfait choisi. Pour éviter tout prélèvement, l’utilisateur doit se désinscrire manuellement avant l’échéance.

Netflix avait progressivement supprimé les essais gratuits il y a plusieurs années, avant de recommencer à tester ce dispositif dans certains pays depuis juillet, dans l’objectif présumé d’attirer de nouveaux abonnés. La France fait désormais partie des marchés où l’offre réapparaît, sans que les conditions d’éligibilité aient été précisées officiellement.

Pour savoir si l’on figure parmi les profils concernés, une seule solution : se rendre sur le site de Netflix et constater ce qui s’affiche.