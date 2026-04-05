Ni Visa ni Mastercard : cette carte bancaire 100% française bouscule les géants du paiement avec une fonction que personne n’avait osé proposer

La carte bancaire biométrique de Thales pourrait révolutionner vos paiements !

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Ni Visa ni Mastercard : cette carte bancaire 100% française bouscule les géants du paiement avec une fonction que personne n'avait osé proposer
Ni Visa ni Mastercard : cette carte bancaire 100% française bouscule les géants du paiement avec une fonction que personne n’avait osé proposer © journaldeleconomie.fr
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Le 31 mars 2026, le groupe Thales a dévoilé une innovation importante dans les paiements : une carte bancaire biométrique sans contact, intégrée à un réseau 100 % français. Cette annonce arrive alors que la question de la souveraineté des paiements est devenue centrale en France depuis le début de l’année 2026, un pays où les paiements par carte bancaire transitent encore majoritairement par les géants américains Visa et Mastercard.

Sécurité et souveraineté : ce que promet Thales

Thales met en avant que cette nouvelle carte offre une sécurité comparable à celle des paiements par smartphone, tout en reposant sur un réseau de paiement souverain en France. Ce réseau est déjà partiellement représenté par le petit logo « réseau CB » sur les cartes bancaires françaises et garantit une certaine indépendance vis‑à‑vis des infrastructures de paiement américaines. En France, les cartes bancaires fonctionnent souvent sur deux réseaux : l’un souverain, le CB, et l’autre international, comme Visa ou Mastercard, ce qui permet notamment les paiements à l’étranger.

Évoquant l’innovation, Rémy Belloir, Directeur France, Services de Paiement chez Thales, a souligné : « Elle permet de renforcer la sécurité tout en offrant une expérience plus simple et plus inclusive pour les utilisateurs. » relaye Frandroid.

Vers des paiements sans contact plus sûrs

Aujourd’hui, le paiement sans contact par carte bancaire consiste généralement à poser sa carte contre le terminal, sans authentification sécurisée. C’est différent des systèmes sur smartphone, comme Google Pay et Apple Pay, qui demandent une authentification.

Thales veut garder la simplicité de la carte tout en ajoutant la sécurité des paiements sur smartphone grâce à une technologie biométrique avancée. La carte intègre un lecteur d’empreinte digitale, une première entièrement agréée par le réseau CB, et offre un niveau de sécurité jusque‑là réservé aux téléphones. L’élément biométrique vise à protéger les transactions tout en rendant l’achat plus simple pour l’utilisateur.

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