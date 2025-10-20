Vents violents, pluies et orages : la moitié du pays en vigilance météo dès ce matin

Alors que débute la première semaine des vacances de la Toussaint, Météo-France a lancé une alerte vigilance jaune pour 38 départements ce lundi 20 octobre. Cette alerte concerne des phénomènes variés comme des vents forts, des orages, de fortes pluies et même des risques de vagues-submersion, tous sous vigilance jaune. Les dernières mises à jour datent du 19 octobre à 14h15, et il est conseillé de rester sur ses gardes.

Vents violents et orages en vue

Dans sept départements de l’Ouest, les vents vigoureux seront à l’honneur avec des rafales pouvant atteindre 79 km/h cet après-midi. L’alerte restera en vigueur jusqu’à 23h00 ce soir. De plus, 27 départements doivent se préparer aux orages violents, avec des cumuls de précipitations qui pourraient atteindre 7,17 mm et des rafales allant jusqu’à 72 km/h. Les zones concernées incluent le Nord, la région parisienne, la Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Manche, les Ardennes, la Drôme et la Marne. Des épisodes de grêle et une activité électrique plus intense sont également possibles jusqu’à minuit.

Face à ces risques météorologiques, il est recommandé de suivre les consignes des autorités. Par exemple, il vaut mieux vérifier l’amarrage des bateaux et sécuriser le matériel pour ceux qui se trouvent près des côtes. Sur la route, il est judicieux de rester vigilant, d’éviter les passages inondés et de bien fermer portes, fenêtres et volets pour éviter des dégâts matériels.

Huit départements, notamment dans la vallée du Rhône et en Alpes-de-Haute-Provence, ainsi que dans les Bouches-du-Rhône, le Var et les Hautes-Alpes, doivent se préparer à recevoir de fortes pluies. On prévoit un cumul pouvant atteindre 31,58 mm avant la fin de l’alerte fixée à 20h00.

Par ailleurs, sept départements le long des côtes atlantiques doivent rester attentifs aux risques de vagues-submersion, avec des rafales qui pourraient monter jusqu’à 76 km/h en début d’après-midi. L’alerte pour ce phénomène est prévue jusqu’à 23h00.

Des vacances sous la pluie

La météo ne se montre pas tendre pour cette première semaine de vacances scolaires sur tout le territoire français. Aujourd’hui, le ciel devrait rester très nuageux, avec quelques averses en fin d’après-midi à Paris. La température descendrait autour de 14 °C, accompagnée de rafales de vent pouvant atteindre 55 km/h.

En ce lundi matin, le ciel est chargé, avec la possibilité de quelques pluies légères dès midi. L’après-midi, quelques averses orageuses pourraient venir troubler le décor, avec des températures avoisinant les 17 °C et un vent soutenu venant du Sud-Ouest.

Mardi, le ciel sera toujours très couvert le matin, avec une légère amélioration en fin d’après-midi. Quant à mercredi, on pourra espérer quelques éclaircies, même si le soleil se cache souvent derrière une épaisse couche de nuages.