Stellantis ferme Douvrin : une rationalisation industrielle sous tension sociale

Le 24 juillet 2025, Stellantis a tranché : l’usine de Douvrin, symbole industriel du moteur thermique à la française, va cesser toute production d’ici fin 2026. Cette annonce, actée lors d’un comité social extraordinaire, confirme un tournant stratégique majeur pour le groupe : recentrer ses investissements sur l’électrification, la chaîne de valeur batterie, et la compétitivité européenne.

Une fermeture hautement symbolique

La nouvelle était redoutée, elle est désormais officielle. Le 24 juillet 2025, Stellantis a confirmé l’arrêt définitif de la production de moteurs thermiques sur son site de Douvrin (Pas-de-Calais). L’assemblage du moteur DV diesel cessera le 1er novembre 2025, tandis que celui du moteur EB essence s’éteindra dans un second temps.

Ce site, fondé en 1969 par Peugeot et Renault, fut longtemps considéré comme l’un des bastions de la mécanique française. Il incarne un pan entier de l’autonomie industrielle nationale, avec plus de 40 millions de moteurs produits depuis sa création. Sa fermeture programmée ne concerne pas seulement une technologie en déclin, mais un modèle industriel arrivé en bout de cycle.

Vers un nouveau modèle de compétitivité

Cette décision est tout sauf anecdotique. Elle s’inscrit dans la stratégie d’optimisation de la chaîne de valeur électrique engagée par le groupe Stellantis, qui parie sur l’intégration verticale et la relocalisation stratégique des composants critiques. Le constructeur automobile a investi dans ACC (Automotive Cells Company), sa joint-venture avec TotalEnergies et Mercedes-Benz, dont la première gigafactory voisine de Douvrin monte en puissance.

Cette reconfiguration industrielle obéit à une logique : renforcer la souveraineté européenne dans la batterie tout en abaissant les coûts unitaires grâce à des effets d’échelle. Le moteur thermique devient une variable d’ajustement. Sa délocalisation ou son extinction répond à des impératifs économiques : tension sur les volumes, fin programmée des ventes thermiques neuves en 2035 dans l’UE, pression concurrentielle asiatique sur les composants moteurs.

Un reclassement partiel… et une équation sociale complexe

Stellantis affirme avoir déjà transféré 330 salariés vers la gigafactory ACC. Environ 350 autres restent à reclasser, et le groupe garantit qu’« un poste sera proposé à chacun » dans d’autres entités régionales comme Valenciennes ou Hordain.

Mais les syndicats, eux, restent sceptiques. La CFE-CGC demande un « accompagnement renforcé », notamment sur les profils techniques en fin de carrière. La CGT évoque un « plan de rationalisation » qui pourrait masquer des suppressions d’emplois déguisées. À ce stade, aucun plan social n’a été officiellement déclenché, mais l’ampleur de la bascule laisse présager des frictions RH dans les mois à venir.

Impacts territoriaux et reconfigurations économiques

Douvrin, c’est aussi un épicentre économique régional. L’arrêt de l’usine implique des effets d’entraînement sur la sous-traitance, les services logistiques et la formation technique locale. En l’absence d’un plan territorial de reconversion, la désindustrialisation menace de creuser un peu plus les écarts entre métropoles et territoires périphériques.

L’enjeu pour les pouvoirs publics est double : accompagner la transition des salariés et protéger le tissu économique d’un bassin déjà fragilisé. À ce jour, aucune mesure structurelle n’a été annoncée au niveau national. L’absence de cadre tripartite État-groupe-territoires alimente l’incertitude.

Un pivot stratégique assumé par Stellantis

D’un point de vue strictement stratégique, la manœuvre s’inscrit dans la trajectoire de Carlos Tavares, qui entend préserver la marge opérationnelle du groupe (10,4 % en 2024) tout en anticipant les ruptures technologiques. En réallouant ses ressources humaines et productives vers la batterie et les plateformes BEV (véhicule 100 % électrique), Stellantis veut s’assurer une place de premier plan dans la chaîne de valeur européenne de l’électromobilité.

Mais ce repositionnement industriel, bien qu’économiquement rationnel, soulève une problématique structurelle : comment réussir une transformation sans fracture sociale ? C’est sur cette capacité à concilier performance et résilience territoriale que Stellantis sera désormais jugé.