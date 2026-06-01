Parents et emploi : ce que les entreprises ne peuvent plus ignorer

La parentalité n’est plus seulement une affaire d’organisation personnelle. Pour les entreprises, elle devient un facteur d’attractivité, de motivation et de rétention des salariés. Selon le baromètre 2026 Les Parents Zens x Ipsos BVA, 89% des parents considèrent désormais le soutien à la parentalité comme un critère essentiel ou important dans le choix d’un employeur.

Les parents regardent désormais l’employeur à travers le prisme de la parentalité

Les entreprises ont longtemps traité la parentalité comme un sujet ponctuel : un congé, une prime, parfois une solution de garde. Le baromètre Les Parents Zens x Ipsos BVA montre que cette approche ne correspond plus aux attentes des salariés concernés. Pour les parents de jeunes enfants, l’enjeu n’est plus seulement d’obtenir un ajustement au moment de la naissance, mais de savoir si l’entreprise permet durablement de tenir ensemble vie familiale et vie professionnelle.

Le signal le plus fort est celui du risque de départ. Selon Les Parents Zens, 45% des parents interrogés ont déjà envisagé de changer d’emploi en raison du manque de soutien de leur entreprise en matière de parentalité. La proportion grimpe à 52% chez les femmes et chez les moins de 35 ans. Elle atteint 57% chez les parents qui déclarent ressentir souvent de la fatigue liée au cumul entre travail et vie parentale.

Cette donnée change la nature du sujet. La parentalité n’est plus un avantage social secondaire, mais un élément qui peut peser dans la fidélisation des équipes. Le baromètre 2025 Les Parents Zens x teale, réalisé par OpinionWay, montrait déjà que 10% des parents salariés avaient quitté leur entreprise pour mieux concilier carrière et parentalité, tandis que 31% l’avaient envisagé sans encore franchir le pas.

Marine Desandre, cofondatrice de Les Parents Zens, résume cette bascule en des termes clairs : « Le soutien à la parentalité n’est plus un avantage social périphérique. Il devient un levier de fidélisation, d’engagement et de marque employeur. »

Le manque de solutions transforme les contraintes familiales en coût professionnel

Le baromètre décrit un écart important entre les attentes des parents et les réponses proposées par les entreprises. Les salariés ne demandent pas seulement davantage de compréhension de la part de leur manager. Ils attendent des dispositifs concrets, identifiables et utilisables.

Selon Les Parents Zens, 64% des parents ont déjà dû poser des congés ou des RTT pour gérer des contraintes parentales faute de solution proposée par leur entreprise. 32% ont posé des congés sans solde. 28% ont renoncé à une opportunité professionnelle, comme une promotion, une formation ou une mobilité. 27% ont réduit leur temps de travail.

Ces arbitrages ont une conséquence directe sur les carrières. Les femmes restent les plus exposées : 40% d’entre elles ont réduit leur temps de travail, contre 15% des hommes. 34% ont renoncé à des opportunités professionnelles, contre 21% des hommes. Le sujet de la parentalité rejoint ainsi celui de l’égalité professionnelle, car les ajustements invisibles pèsent rarement de manière uniforme.

L’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (Anact) souligne également que la conciliation entre travail, grossesse et parentalité demeure difficile lorsque les imprévus liés aux enfants ne sont pas suffisamment intégrés dans l’organisation du travail. Les absences, les retards, les interruptions et les contraintes de garde restent alors gérés au cas par cas, souvent par le salarié lui-même.

Les entreprises écoutent davantage, mais accompagnent encore trop peu

Le baromètre ne met pas en cause une absence totale d’écoute. Au contraire, 81% des parents se disent à l’aise pour prévenir leur manager en cas d’imprévu lié à leur enfant, qu’il s’agisse d’une maladie, d’un problème de garde ou d’une urgence familiale. Cette donnée indique que la parole s’est ouverte dans une partie des entreprises.

Mais l’écoute ne suffit pas. Seuls 32% des parents ont bénéficié d’un échange avec leur manager ou les ressources humaines pour préparer leur retour au travail après la naissance de leur enfant. 28% ont reçu une aide financière pour la garde d’enfant. 9% seulement ont eu accès à une solution de garde proposée par leur entreprise, comme une crèche ou des places réservées.

Marine Desandre insiste sur ce passage nécessaire de la bienveillance à l’organisation : « Les entreprises progressent dans l’écoute, mais elles doivent désormais progresser dans l’outillage. Une politique parentalité ne peut pas reposer uniquement sur la bonne volonté des managers. Elle doit être structurée, visible, connue, activable et adaptée aux différents moments de la vie parentale. »

Cette faiblesse d’accompagnement est particulièrement visible au moment du retour au travail. Selon Les Parents Zens, 84% des parents de jeunes enfants déclarent avoir rencontré au moins une difficulté lors de leur reprise. Les difficultés citées sont concrètes : imprévus personnels affectant le travail, baisse de motivation, concentration plus difficile ou difficulté à reprendre ses marques.

Fatigue, motivation, concentration : la parentalité devient un sujet d’organisation du travail

La naissance d’un enfant modifie fortement le rapport au travail. Selon le baromètre Les Parents Zens x Ipsos BVA, 91% des parents salariés de jeunes enfants ont changé au moins un aspect de leur vie professionnelle après une naissance. Certains limitent les heures supplémentaires, d’autres modifient leurs horaires, demandent davantage de télétravail, réduisent leur temps de travail ou refusent une évolution professionnelle.

Ces changements ne signifient pas nécessairement un désengagement. Ils traduisent plutôt une tension entre les exigences professionnelles et les contraintes familiales. 73% des parents déclarent s’être pleinement investis dans leur rôle parental, quitte à réduire leur engagement au travail. 50% ont demandé à modifier leurs horaires pour les adapter au rythme de leur enfant. 24% ont refusé une évolution professionnelle.

La fatigue renforce cette tension. 56% des parents de jeunes enfants disent ressentir souvent de la fatigue ou un manque d’énergie lié au cumul entre vie professionnelle et vie parentale. Chez les femmes, ce chiffre atteint 67%. Le baromètre 2025 Les Parents Zens x teale relevait déjà que 57% des parents salariés déclaraient ressentir une surcharge mentale au travail.

Pour Marine Desandre, le constat dépasse la seule gestion individuelle : « Ce baromètre dit une chose très simple : les parents de jeunes enfants ne décrochent pas du travail, ils décrochent d’un modèle de travail qui ne tient pas suffisamment compte de leur réalité. »

Les attentes des parents sont précises

Les parents interrogés ne placent pas une seule mesure au-dessus de toutes les autres. Ils attendent une combinaison de réponses financières, organisationnelles et pratiques. Selon Les Parents Zens, 50% attendent en priorité des primes supplémentaires, par exemple à la naissance ou à la rentrée scolaire. 47% souhaitent une aide financière pour la garde d’enfant. 43% demandent davantage de flexibilité dans l’organisation du temps de travail. 43% souhaitent des jours enfant malade rémunérés au-delà du cadre légal. 37% attendent une crèche d’entreprise ou des places réservées.

Ces attentes dessinent une politique parentalité plus large qu’une mesure isolée. Elle suppose de préparer les retours de congé, de former les managers, de rendre les dispositifs lisibles, d’intégrer les imprévus familiaux dans l’organisation et de proposer des solutions de garde ou de soutien financier lorsque cela est possible.

Le sujet se joue aussi en amont de la naissance. Selon le baromètre, 77% des parents indiquent que la sécurité et la stabilité de leur emploi ont pesé dans leur décision d’avoir un enfant. 70% ont pris en compte leurs conditions de travail, notamment les horaires et la flexibilité. 46% ont anticipé les conséquences possibles sur leur carrière.