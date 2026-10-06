Pass Navigo : le seuil des 1 000 euros franchi en 2027

En 2027, le pass Navigo annuel franchira la barre des 1 000 euros, atteignant précisément 1 027,80 euros. Ce seuil symbolique reflète la pression économique liée au financement du Grand Paris Express, vaste projet de 200 kilomètres de nouvelles lignes ferrées attendu d’ici 2031. Pour les 5 millions d’usagers de l’Île-de-France, le budget transport se tend chaque année un peu plus.

Le cap des 1 000 euros franchi

À partir de janvier 2027, le pass Navigo annuel coûtera 1 027,80 euros, soit une augmentation de 29 euros par rapport à 2026. Le tarif mensuel augmentera également de 2,60 euros, passant de 90,80 à 93,40 euros. Cette hausse de 2,9% s’appliquera aussi au forfait Imagine R pour les scolaires et étudiants, qui atteindra 413,70 euros par an. Les nouveaux tarifs seront discutés au conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités le 15 octobre 2026, avec un vote final en décembre. Une fusion des tickets bus-tram et métro-RER en un titre unique à 2,45 euros est également envisagée, modifiant les coûts selon les modes de transport.

Le financement du Grand Paris Express

Les augmentations tarifaires reflètent un choix politique important. En 2023, Valérie Pécresse, à la tête d’Île-de-France Mobilités, a signé un accord avec le ministre des Transports Clément Beaune pour limiter les hausses tarifaires à l’inflation majorée d’un point jusqu’en 2031. En retour, les usagers contribuent directement au financement des infrastructures. Le projet Grand Paris Express, avec ses 200 km de nouvelles lignes et 68 nouvelles gares, constitue un vaste chantier de plus de 35 milliards d’euros, financé par l’État, la région et les recettes tarifaires.

Une trajectoire tarifaire prévisible

Depuis 2023, le pass Navigo suit une hausse régulière. Pour 2027, l’augmentation de 2,9% résulte d’une inflation estimée à 1,9% plus un point supplémentaire. Ce mécanisme vise à protéger les usagers contre de fortes hausses, mais les expose aux variations économiques. Selon la Banque de France, l’inflation devrait se stabiliser autour de 2% jusqu’en 2028, entraînant des augmentations modérées mais continues.

Entre 2023 et 2027, le pass Navigo aura augmenté de près de 80 euros. Si cette tendance continue, l’abonnement pourrait dépasser 1 150 euros d’ici 2031. Pour un salarié francilien, même avec une prise en charge employeur de 50%, le coût annuel pourrait atteindre 600 euros.