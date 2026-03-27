Patrimoine : ce test permet de mesurer votre richesse réelle

Le comparateur mis en ligne le 19 mars 2026 par l’Observatoire des inégalités part d’une définition simple : le patrimoine net additionne les biens détenus et retire les emprunts en cours. Sur cette base, la moitié des Français se situent sous 97.200 euros par adulte, tandis qu’un patrimoine de 300.000 euros suffit déjà à entrer dans les 20% les mieux dotés. L’outil s’appuie sur des données 2024 de la World Inequality Database.

Ce que le comparateur mesure vraiment

Le premier intérêt du test est de corriger une confusion très répandue entre revenu et patrimoine. L’Observatoire le précise explicitement : « il ne faut pas confondre le patrimoine […] et le revenu ». Le comparateur ne classe donc pas les utilisateurs selon leur salaire mensuel, mais selon ce qu’ils possèdent réellement après déduction des dettes. Cela inclut l’immobilier, l’épargne bancaire, les placements financiers ou encore l’assurance-vie.

Cette distinction change complètement la lecture. Un ménage aux revenus confortables peut rester relativement bas dans la hiérarchie patrimoniale s’il vient d’acheter sa résidence principale avec un crédit important. À l’inverse, un foyer aux revenus plus ordinaires peut se retrouver beaucoup plus haut parce qu’il a fini de rembourser son logement, accumulé une épargne régulière ou bénéficié d’une transmission familiale. Le comparateur renvoie donc à une logique d’accumulation, pas à une photographie du revenu disponible à un instant donné.

Autre précision utile pour le grand public : le calcul se fait par adulte. Un couple propriétaire ne peut donc pas prendre la valeur totale de son patrimoine et la comparer directement à un seuil individuel. Il doit raisonner à l’échelle de deux adultes. C’est un point de méthode, mais il a des effets très concrets sur le classement. Beaucoup de ménages ont tendance à se situer trop haut ou trop bas simplement parce qu’ils ne comparent pas le bon périmètre.

Logement payé, dettes faibles, épargne : les vrais marqueurs

Le comparateur publié par l’Observatoire donne surtout à voir la place centrale du logement dans la formation du patrimoine. Dans la vie quotidienne, le niveau de confort perçu dépend souvent du revenu, des charges ou du coût de la vie locale. Mais dans la hiérarchie patrimoniale, un logement déjà largement remboursé pèse beaucoup plus lourd qu’un salaire élevé accompagné d’un fort endettement. C’est ce décalage qui explique pourquoi certains ménages se croient “ordinaires” tout en étant déjà nettement au-dessus du centre de la distribution.

Les repères fournis par l’Observatoire sont à cet égard parlants. La page de présentation du comparateur indique que « la moitié des Français possèdent un patrimoine net (dettes déduites) inférieur à 97.200 euros par adulte ». Elle ajoute qu’« un tiers n’a pas plus de 25.000 euros » et qu’« avec 300.000 euros, on entre dans les 20% les mieux dotés ». Le saut peut paraître rapide, mais il correspond à une réalité bien connue des économistes : les inégalités de patrimoine sont plus fortes que les inégalités de revenus.

Tout en haut de l’échelle, les écarts deviennent considérables. « Les fortunes montent très haut » souligne par ailleurs l’Obervatoire. Dans un autre article publié en juin 2024, l’organisme précise qu’on entre dans les 5% les plus fortunés avec un million d’euros par ménage et qu’il faut 2,2 millions pour appartenir au 1% du sommet. Le comparateur grand public ne dit donc pas seulement si un lecteur est au-dessus ou au-dessous de la moyenne ; il rappelle aussi qu’il existe plusieurs étages au sein même des patrimoines élevés.

Une photographie utile pour les classes moyennes

Les travaux publiés par l’Observatoire en 2024 donnent un cadre complémentaire. Dans son Rapport sur les riches en France, l’organisme estime qu’avec un seuil fixé à 531.000 euros, soit trois fois le patrimoine médian, 5,1 millions de ménages sont considérés comme riches en patrimoine, ce qui représente 16,9% de l’ensemble. Le même ensemble de données indique que les 10% les plus fortunés détiennent 47% du patrimoine total des ménages en 2021, contre 41% en 2010. Le rapport est publié en 2024, mais ces chiffres patrimoniaux reposent sur des données Insee 2021.

Le classement patrimonial raconte autre chose que le salaire ou le train de vie. Il met en avant des situations souvent moins visibles : un bien immobilier remboursé, des dettes faibles, une épargne ancienne, parfois un héritage. C’est aussi pour cela que certains ménages montent vite dans l’échelle des patrimoines sans avoir le sentiment d’appartenir aux plus aisés.