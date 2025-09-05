Gestion de patrimoine : élitisme ou levier d’émancipation économique ?

La gestion de patrimoine est-elle réservée à une élite ? Décryptage d’un système en mutation, entre préjugés, pouvoir financier et inclusion.

Auteure : Nathaëlle Dorval

Pourquoi la gestion de patrimoine reste-t-elle perçue comme élitiste ?

Et si la gestion de patrimoine était un symbole du capitalisme dans ce qu’il a de plus structurant ? Pour beaucoup, « gestion de patrimoine » évoque l’optimisation fiscale, des frais opaques, des solutions complexes et un service réservé à une élite.

Ajoutons : un outil de reproduction des inégalités sociales, un système auto-alimenté fonctionnant en circuit fermé entre profils d’investisseurs similaires, utilisant les mêmes produits d’investissement et évoluant dans des conditions d’accès sélectives.

Cette perception est nourrie par des idées bien ancrées : la finance est synonyme de domination, l’argent et le pouvoir forment un cocktail détonant capable d’aliéner n’importe qui.

Réducteur n’est-ce pas ? Mais n’est-il pas temps de s’interroger sur cette vision ? Nos représentations de la gestion patrimoniale sont-elles le fruit d’une analyse rationnelle ou bien de croyances culturelles, sociales, personnelles ?

C’est dans un esprit de rigueur que je propose de les questionner. Ensemble, déconstruisons nos idées reçues. Peut-être qu’au fond, une autre réalité plus nuancée, plus inclusive se dessine.

Un héritage entre transmission, pouvoir et exclusion

À l’origine, il y a un mot : patrimoine. Le mot « patrimoine » vient du latin patrimonium, littéralement : « l’héritage du père ». Historiquement, le patrimoine n’est pas qu’un ensemble de biens : c’est un vecteur de transmission, vertical, masculin, familial. Il est un outil de reproduction sociale, de consolidation d’une lignée.

Pour transmettre, encore faut-il posséder.

À la Révolution française, la notion de patrimoine prend une dimension politique. Dans un contexte de destruction massive des biens ecclésiastiques et aristocratiques, on prend conscience de la nécessité de protéger certaines traces du passé. C’est la naissance d’un patrimoine national.

Mais cette patrimonialisation reste longtemps centralisée : orchestrée par l’État, relayée par des experts, et implicitement au service des classes dominantes. Le patrimoine devient un symbole de prestige culturel, transmis entre initiés, sans réelle ouverture au grand nombre.

La gestion patrimoniale : un privilège historiquement réservé

Longtemps, accéder au conseil patrimonial supposait un seuil : posséder assez pour que cela puisse être optimisé. « Avoir pour transmettre », « avoir pour investir », « avoir pour placer ». Le conseil patrimonial était perçu comme le prolongement d’une relation bancaire, centrée sur des produits et non sur l’accompagnement des personnes.

Ce flou a nourri une certaine méfiance, souvent justifiée : qui parle vraiment dans notre intérêt ? Cette perception se cristallise au travers de plusieurs biais cognitifs :

Biais de confirmation : « Ce n’est pas pour moi, je ne comprends rien à la finance ».

: « Ce n’est pas pour moi, je ne comprends rien à la finance ». Biais d’ancrage : « Le livret A, c’est plus sûr » ; « Il faut être riche pour investir ».

: « Le livret A, c’est plus sûr » ; « Il faut être riche pour investir ». Biais de conformité : « Personne autour de moi ne le fait, pourquoi le ferais-je ? ».

Cette auto-exclusion silencieuse est loin d’être de la négligence : c’est un mécanisme de protection face à un monde perçu comme codé, complexe, inaccessible. Dilemme auquel chaque jour, nous sommes confrontés : agir ou reculer. Et bien souvent, c’est notre ego qui tranche en préférant l’inaction à l’éventualité de se sentir vulnérable.

Pourquoi un accompagnement devient-il aujourd’hui indispensable ?

Ces dernières années ont été marquées par une accumulation d’incertitudes. Crises économiques, pandémies, inflation, instabilité des marchés… Un réflexe humain : se mettre à l’abri. Comment cela se traduit-il dans les faits ? En épargnant, en témoignent les encours qui ont atteint des sommets en 2024. Mais nos économies sont-elles bien orientées ?

En réalité, beaucoup d’entre nous ne savent en réalité ni où placer, ni comment arbitrer. La peur de se tromper, le manque de temps, de culture financière, ou la simple méfiance freinent nos démarches. Pourtant, le besoin est réel : comprendre, sécuriser, anticiper, diversifier. Et c’est à ce moment que la gestion de patrimoine répond à une anxiété collective, pas seulement à une logique de rendement.

Une nouvelle génération de clients bouscule les codes

Aujourd’hui, la sociologie des clients en gestion patrimoniale a changé. D’après APREDIA, 57 % sont des particuliers, dont 42 % d’actifs. Beaucoup sont des salariés, indépendants, jeunes retraités. Leur point commun : une capacité d’épargne régulière, le désir de comprendre, et la volonté d’anticiper les étapes clés de leur vie.

Pour eux, la gestion de patrimoine n’est plus un luxe : elle devient un levier d’émancipation économique. Elle aide à se projeter, à mieux structurer, à prendre des décisions alignées avec ses objectifs. Ce renversement de perception marque une véritable révolution silencieuse.

De nouveaux acteurs plus accessibles : la gestion patrimoniale pour tous

Des entreprises comme Perlib ont compris ce changement de paradigme. Elles ont misé sur la transparence, l’expérience utilisateur et l’hybridation du digital et de l’humain. Simulateurs en ligne, bilans patrimoniaux gratuits, rendez-vous à distance, frais clairs, accompagnement pédagogique : l’objectif n’est plus de vendre, mais d’accompagner des projets de vie.

Cette nouvelle approche redonne confiance à des individus qui, longtemps, s’étaient pensés exclus du système. Elle leur ouvre l’accès à un savoir autrefois réservé, en les aidant à reprendre la main sur leur épargne, leurs investissements, leur avenir.

Reprendre le pouvoir sur son avenir financier

En s’ouvrant au monde et en adoptant une posture plus humaine, les cabinets de gestion de patrimoine 2.0 parviennent à redéfinir leur rôle. Ils offrent à chacun la possibilité de se réapproprier les codes de la finance et d’accéder à des stratégies autrefois réservées à une minorité.

Alors concluons sur cette note : là où l’Argent et le Pouvoir règnent sans partage, ces conseillers vous tendent une boussole. Non pas pour vendre du rêve, mais pour vous aider à naviguer dans un chaos économique, à reprendre en main vos choix financiers, vos ressources, votre horizon d’avenir.

Car finalement, dans un monde où l’incertitude règne, c’est peut-être là… la vraie richesse.