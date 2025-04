Petits entrepreneurs, préparez-vous : une nouvelle charge de 600 € par an vous attend

Dès septembre 2026, les entreprises françaises vont devoir revoir leur façon de gérer la facturation. Cette réforme, imposée par le gouvernement, vise à lutter contre la fraude fiscale et à récupérer entre 8 et 10 milliards d’euros par an. Le but est de rendre la gestion fiscale plus efficace tout en modernisant les pratiques commerciales. Cela dit, la transition inquiète pas mal de petites entreprises et d’auto-entrepreneurs, qui redoutent des répercussions financières sur leur activité.

Un calendrier progressif pour l’adoption

La mise en œuvre se fera par étapes pour donner le temps aux entreprises de s’ajuster, en accord avec le nouveau calendrier fiscal. Les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) devront se mettre en règle dès le 1er septembre 2026. Ensuite, ce sera au tour des très petites entreprises (TPE), des petites et moyennes entreprises (PME) ainsi que des auto-entrepreneurs de s’adapter à partir de septembre 2027. Ce planning est pensé pour permettre à chacun de s’ajuster à son rythme.

Des plateformes de dématérialisation à choisir

Pour se mettre en conformité, les entreprises devront utiliser des plateformes de dématérialisation partenaires (PDP) agréées par l’État. Pour l’instant, la liste des portails disponibles est temporaire et aucune interface n’est encore définitivement enregistrée.

Réactions mitigées chez les auto-entrepreneurs

Les auto-entrepreneurs ont une année de délai avant de devoir adopter la facturation électronique, mais cela ne suffit pas à dissiper toutes leurs inquiétudes. Une enquête montre que 45% des entrepreneurs de moins de dix salariés ne se sentent pas prêts pour ce changement prochain. En plus, 85% des petits indépendants n’ont pas encore une idée précise du coût que cette réforme va leur engendrer.

Le coût minimal pour se mettre en conformité avec la facturation électronique est estimé à environ 50 euros par mois pour les plus petits émetteurs, soit plus de 600 euros par an. Pour de nombreux indépendants qui réalisent un chiffre d’affaires annuel entre 25 000 et 85 000 euros, ce surplus pourrait mettre en péril leur activité. Le SDI avertit que « si on leur ponctionne 600 euros de plus pour ce changement obligatoire, cela met en péril le régime d’auto-entrepreneuriat en lui-même » (certaines structures pourraient vraiment souffrir, surtout celles qui tournent autour de 1 000 à 1 200 euros de revenus mensuels).