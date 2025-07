Le 27 février 2025, la France a adopté une législation stricte sur les PFAS, une première en Europe. Une victoire pour certains, mais l’ombre d’une ingérence étrangère plane. L’École de Guerre Économique (EGE) dévoile les mécanismes d’influence externes ayant accompagné cette décision, dans un contexte de régulation industrielle européenne encore en développement.

Les PFAS : Des substances chimiques omniprésentes, mais controversées

Les PFAS (per- et polyfluoroalkylées) sont un groupe de substances chimiques largement utilisées dans de nombreux secteurs industriels. Ces composés sont appréciés pour leur résistance à l’eau, à l’huile et aux températures extrêmes, ce qui les rend particulièrement adaptés à des applications dans des produits comme les textiles, les emballages alimentaires, les produits cosmétiques, ainsi que dans des secteurs comme l’aviation et la chimie.

Cependant, les PFAS présentent des risques environnementaux et sanitaires importants. Ils sont souvent qualifiés de « polluants éternels » car ils ne se dégradent pas dans l’environnement, ce qui entraîne leur accumulation dans les écosystèmes et le corps humain. Ces substances ont été associées à des effets nocifs, notamment des troubles hormonaux, des cancers, et des perturbations du système immunitaire. Face à ces dangers, la régulation des PFAS est devenue une priorité pour de nombreux gouvernements.

La réglementation adoptée en France : une réglementation très stricte

La France a pris des mesures ambitieuses en matière de régulation des PFAS. Le 27 février 2025, le gouvernement français a adopté une législation qui interdit progressivement la fabrication, la commercialisation et l’importation de produits contenant des PFAS. La loi n°2025-188 vise à interdire l’utilisation de ces substances dans divers secteurs, notamment dans les cosmétiques, les textiles, les farts pour skis, ainsi que dans les emballages alimentaires.

Cette loi a un impact majeur sur les secteurs industriels français, en particulier dans l’industrie de la chimie et du textile. Elle prévoit des délais échelonnés pour permettre aux entreprises de se conformer aux nouvelles normes, avec un objectif de transition progressive, allant de 2026 pour certains produits à 2030 pour d’autres.

L’objectif principal de cette régulation est de réduire les risques environnementaux et sanitaires liés à l’utilisation des PFAS, mais elle soulève également des questions sur les coûts pour les industries et la compétitivité des secteurs concernés, notamment ceux qui dépendent de l’utilisation de ces substances.

Différences entre la réglementation française et européenne sur les PFAS

Alors que la France a adopté une interdiction progressive des PFAS en 2025, la législation européenne sur ces substances avance à un rythme plus lent. La Commission européenne et l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) travaillent depuis plusieurs années sur un cadre réglementaire concernant les PFAS, mais des divergences persistent entre les approches nationale et communautaire.

En Europe, bien que des initiatives aient été prises pour réduire les niveaux de PFAS dans les produits, aucune interdiction générale n’a encore été mise en place. L’Union européenne est en train de discuter des restrictions de certains types de PFAS, mais les décisions finales ne sont pas encore arrivées. Une situation bien différente par rapport à la position plus réactive de la France, qui a décidé d’agir de manière autonome, sans attendre l’achèvement des processus européens.

Le rapport de l’École de Guerre Économique (EGE) souligne cette différence dans les temps de réaction des différents niveaux de régulation, suggérant que la France, en agissant rapidement, a pris des mesures qui sont allées plus loin que celles qui étaient encore en préparation à l’échelle européenne. L’EGE remarque que cette différence de rythme pourrait entraîner des implications économiques pour l’industrie française, notamment en matière de compétitivité avec les autres États membres de l’UE.

L’explication de l’École de Guerre Économique sur la rapidité de la décision française sur lesPFAS

L’étude de l’EGE publiée fin juin 2025 présente une analyse détaillée de la vitesse d’adoption de la législation française, soulignant que la France a été l’un des premiers pays à adopter une législation aussi stricte en matière de PFAS, bien avant que l’Union européenne ne mette en place des directives claires et complètes. Selon l’EGE, cette rapidité dans la prise de décision pourrait avoir été influencée par plusieurs facteurs, notamment des pressions médiatiques et publiques, ainsi que des financements externes.

L’EGE identifie le rôle de collectifs de journalistes comme le Forever Pollution Project, financé en partie par des acteurs européens, notamment la Commission européenne et le gouvernement flamand. Ces groupes ont largement contribué à sensibiliser le public et à influer sur l’opinion publique, en diffusant des rapports sur la contamination par les PFAS. Le rapport suggère que ce récit médiatique, porté par des campagnes d’information soutenues par des financements étrangers, a créé une pression sur les législateurs français, accélérant ainsi le processus législatif.

Selon l’EGE, cette pression externe, combinée à un environnement médiatique dynamique, a mené à une adoption rapide de la loi, sans attendre une conclusion complète des discussions européennes sur la régulation des PFAS. Le rapport note également que cette précipitation pourrait soulever des questions sur l’indépendance des décisions législatives françaises face à des influences extérieures.Et pose surtout la question du risque d’ingérence dans le futur : quels autres projets ou secteurs pourraient être ciblés ?