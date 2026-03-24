Pollution : ce que révèle le dernier rapport mondial sur la qualité de l’air

Le dernier rapport IQAir met en évidence une réalité persistante : la pollution de l’air demeure élevée dans la grande majorité des pays, y compris parmi les économies développées.

Respirer un air conforme aux recommandations sanitaires reste aujourd’hui une situation minoritaire. Le dernier rapport publié par IQAir, qui s’appuie sur les concentrations de particules fines PM2.5, montre que seuls 13 pays respectent les seuils fixés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Cette donnée met en lumière un phénomène global : l’exposition à la pollution de l’air ne se limite pas aux pays en développement. Elle concerne également des régions considérées comme avancées sur le plan environnemental.

Comme le souligne le rapport, « la pollution de l’air demeure le principal risque environnemental pour la santé humaine à l’échelle mondiale ». Les particules fines, issues du trafic routier, du chauffage ou encore de certaines activités industrielles, restent omniprésentes.

L’Europe illustre cette réalité. Si quelques pays comme l’Estonie, la Finlande ou l’Islande respectent les recommandations de l’OMS, la majorité des États européens se situent au-dessus des seuils.

Dans les grandes agglomérations, cette exposition est souvent continue. Les périodes hivernales accentuent le phénomène, notamment en raison du chauffage et de conditions météorologiques moins favorables à la dispersion des polluants.

Comme le rapporte Euronews, « la majorité des pays européens dépasse encore les seuils recommandés, malgré des progrès notables ces dernières années ». Cette situation montre que les politiques publiques, bien qu’actives, n’ont pas encore permis d’atteindre des niveaux pleinement conformes.

Pour les habitants, cela se traduit par une exposition régulière à des niveaux de pollution supérieurs aux recommandations sanitaires, souvent sans perception immédiate.

Des écarts très marqués selon les régions

À l’échelle mondiale, les disparités restent importantes. Les niveaux les plus élevés de pollution sont observés en Asie du Sud et du Sud-Est, où les concentrations de particules fines dépassent largement les seuils recommandés.

Ces situations s’expliquent par plusieurs facteurs : une industrialisation rapide, une forte densité de population et une dépendance aux énergies fossiles.

À l’inverse, les pays respectant les normes présentent des caractéristiques communes : une densité plus faible, des politiques environnementales strictes et un recours accru à des sources d’énergie moins polluantes.

Le rapport IQAir indique ainsi que « plusieurs régions du monde continuent d’enregistrer des niveaux de pollution bien supérieurs aux seuils recommandés », confirmant l’ampleur du phénomène.

Un enjeu concret pour la santé et le quotidien

Au-delà des classements, la pollution de l’air a des conséquences directes. L’exposition aux particules fines est associée à des maladies respiratoires et cardiovasculaires, ainsi qu’à une aggravation de certaines pathologies chroniques.

Même dans les pays où les niveaux apparaissent modérés, les seuils recommandés sont régulièrement dépassés. Cette situation interroge sur les leviers d’action disponibles, qu’ils soient individuels ou collectifs.

Les données publiées par IQAir permettent ainsi de mieux comprendre l’ampleur de l’exposition et ses implications concrètes pour les populations.