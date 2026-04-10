Pourquoi de plus en plus de propriétaires sur l’île d’Oléron renoncent à Airbnb : la prime de 10 000€ qui change la donne pour les locataires à l’année

La pénurie de logements à louer sur l’île d’Oléron, dans le département de la Charente-Maritime, a poussé les autorités locales à agir autrement. En janvier 2026, une mesure ambitieuse pour inciter les propriétaires à transformer des logements touristiques en locations à l’année a été lancée. Validée par Michel Parent, maire du Château-d’Oléron et président de la communauté de communes oléronaise, cette « prime à la conversion » propose des aides allant jusqu’à 10 000 €.

Une prime pour convertir les locations saisonnières

La communauté de communes oléronaise, pilotée par Michel Parent, a mis en place cette aide pour augmenter l’offre de logements disponibles toute l’année. La prime à la conversion répond directement à la pression sur le marché locatif local. L’objectif affiché : rendre 150 logements disponibles d’ici trois ans, rapporte Le Parisien. Depuis le lancement, dix-neuf propriétaires ont déjà accepté la proposition, et selon les élus locaux l’objectif est bien engagé.

Les montants proposés varient : le minimum est de 5 000 €, avec une moyenne de 8 284 € pour les bénéficiaires actuels. Cette somme, jugée « très significative » par Michel Parent, a permis de remettre rapidement ces logements sur le marché pour des locations à l’année.

Où ça se passe et ce que ça change pour les communes

La stratégie vise à toucher toutes les communes de l’île. Certaines sont déjà actives : Saint-Pierre-d’Oléron compte six dossiers acceptés, Saint-Georges-d’Oléron en a sept. D’autres, comme Saint-Trojan-les-Bains et La Brée-les-Bains, n’ont pas encore enregistré de candidatures.

Les logements convertis sont principalement dix-sept maisons et deux appartements, avec une surface moyenne de 65 m², ce qui apporte une certaine diversité dans l’offre de logements proposés.

D’où viennent les financements et qui a servi de modèle

Le financement de l’opération repose en partie sur les gains obtenus lors de recours juridiques contre des plateformes de locations touristiques. Le contentieux contre Airbnb a notamment permis d’obtenir 8,6 millions d’euros, complétés par une contribution privée de 400 000 € de Le Bon Coin. Ce montage financier illustre la volonté des autorités de réorienter le marché locatif local.

L’initiative s’inspire d’un dispositif lancé en janvier 2022 à Sables-d’Olonne, en Vendée, qui avait montré qu’une réforme de la fiscalité bien structurée pouvait encourager les propriétaires à louer à l’année. D’autres communes, comme Mimizan dans les Landes, envisagent de suivre le même exemple.