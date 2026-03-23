NH90 FS : l’armée française va recevoir 18 nouveaux hélicoptères d’élite

La France renforce sa capacité militaire spécialisée avec l’arrivée prochaine de 18 hélicoptères NH90 FS (Standard 2, version Forces spéciales) d’ici l’été 2026, confirme le Forum Militaire. Ce déploiement témoigne de l’engagement continu de la nation envers ses opérations spéciales et place la France parmi les rares pays à maintenir un bataillon entièrement dédié à ces missions.

Cette montée en puissance apporte une nouvelle dimension à la stratégie militaire française, en optimisant les missions d’infiltration, d’extraction et de soutien tactique.

Le NH90 FS, une vraie révolution pour les opérations spéciales

Le NH90 FS a été conçu pour les opérations délicates où la rapidité, la discrétion et l’efficacité sont indispensables. Il peut opérer dans des environnements dégradés, de nuit ou par mauvais temps.

Son architecture fly-by-wire et son niveau d’automatisation permettent à un seul pilote de maîtriser l’appareil, ce qui simplifie les opérations sur le terrain. Les équipements embarqués, comme le capteur électro-optique Safran Euroflir 410 et le système Eurofl’eye DAS, offrent une vision à 360° améliorée, aidant à suivre des cibles avec une bien meilleure précision.

Le casque Thales TopOwl, utilisé pour la réalité augmentée, projette directement dans le champ de vision du pilote des informations essentielles à la mission.

Le NH90 FS a aussi été adapté aux besoins des forces spéciales : une rampe arrière optimisée et des fenêtres latérales élargies facilitent le déploiement rapide des commandos et l’utilisation de mitrailleuses comme la M3M calibre .50 et la MAG58, pour l’engagement en milieu hostile.

Le 4e régiment d’hélicoptères des forces spéciales, le fer de lance

Basé à Pau depuis sa création en 1997, le 4e régiment d’hélicoptères des forces spéciales (4e RHFS) sera le principal opérateur de ces nouveaux appareils. Réputé pour sa devise « Nulle part sans nous », le régiment intervient dans des environnements dangereux sans marge d’erreur.

Ses missions couvrent la reconnaissance en profondeur, l’extraction sous le feu, les frappes ciblées et le soutien aux unités du Commandement des opérations spéciales (COS).

Héritier direct des premières patrouilles des années 1990, le 4e RHFS est unique en France et l’un des rares régiments au monde entièrement dédiés aux opérations spéciales. Avec l’arrivée des NH90 FS, il viendra compléter un parc formé de Cougars, Caracals, Tigres et Gazelles, renforçant son rôle de laboratoire tactique pour l’aviation légère de l’armée de Terre.

Où la France se place à l’échelle mondiale (et ce que ça veut dire)

En partageant l’usage de bataillons d’hélicoptères dédiés avec des unités prestigieuses comme le 160th Special Operations Aviation Regiment (SOAR) aux États-Unis et le Joint Special Forces Aviation Wing au Royaume-Uni, la France confirme sa place stratégique sur la scène internationale.

Ce positionnement n’est pas qu’une démonstration de capacité militaire : c’est aussi un signal adressé aux alliés et aux adversaires sur la volonté française de s’adapter à la nature imprévisible et souvent invisible des conflits modernes.