La justice argentine a rejeté la demande de Vicente Antonio Zitti, qui réclamait le remboursement de 63 000 USD versés en réserve pour l’achat d’un bien immobilier commercial à Quilmes. Le Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 1 de Quilmes a estimé que l’acheteur connaissait la situation du bien et n’avait démontré aucun manquement du vendeur.

Le montant total de la transaction s’élevait à 630 000 USD. Dans sa sentence signée le 17 novembre 2026, le juge Fernando Ernesto Rodríguez a tranché en faveur du vendeur : la réserve reste acquise, et les frais de justice retombent sur l’acheteur.

Un désistement de dernière minute

Tout commence en juin 2023. Zitti se montre intéressé par l’immeuble, et les deux parties s’accordent sur un prix de 63 000 USD, assorti d’une première réserve de 30 000 USD, raconte le média TN. Un second contrat suit peu après, portant cette réserve à 63 000 USD.

Le texte prévoyait que la signature de l’acte pouvait intervenir même si des locataires occupaient encore les lieux, l’acheteur reprenant alors la perception des loyers à son compte. En novembre 2023, Zitti envoie une lettre recommandée avec accusé de réception pour exiger le respect des obligations contractuelles, après avoir relevé des différences entre les informations transmises et la réalité du bien.

Le vendeur rejette ces reproches et fixe deux dates pour la signature chez le notaire. Aucune des deux ne débouche sur une opération.

Le 27 novembre 2023, l’avocate de l’acheteur tranche par courriel : son client renonce à la transaction et ne se présentera pas. Le vendeur met alors fin à l’opération et revendique la conservation de la réserve, conformément au contrat.

Le courriel du 27 novembre jugé déterminant

Zitti porte l’affaire devant la justice, réclamant non les 63 000 USD au titre de dommages et préjudices, incluant préjudice moral, perte de chance et manque à gagner.

Le juge Fernando Ernesto Rodríguez a estimé que l’acheteur connaissait l’existence des occupants et avait accepté de signer l’acte avant leur départ définitif. Selon le magistrat, le contrat comportait deux obligations distinctes : avancer sur la libération du bien d’un côté, permettre la conclusion de la vente même en présence de locataires de l’autre.

Il n’a pas été démontré, écrit-il, que la situation réelle de l’immeuble différait substantiellement des informations fournies par le vendeur, ni qu’il existait des manquements graves empêchant la signature.

Le courriel du 27 novembre 2023, par lequel l’avocate de Zitti a communiqué son retrait, a pesé lourd dans la décision. Le contrat stipulait en effet que si l’acheteur se désistait unilatéralement, il perdait la réserve versée. À l’inverse, si c’était le vendeur qui annulait l’opération, il aurait dû rembourser le double de la somme.

En première instance, la justice a donc refusé la restitution des 63 000 USD, déclaré cette somme acquise au vendeur et mis les frais de justice à la charge de l’acheteur.