Retraites : la CNAV, cette administration qui peut laisser un dossier bloqué pendant dix ans

Pour de nombreux assurés, la Caisse nationale d’assurance vieillesse est devenue une administration presque impossible à joindre et encore plus difficile à comprendre. Derrière un site internet efficace se cache une réalité beaucoup plus brutale : des dossiers qui stagnent pendant des années, des réponses qui n’arrivent jamais et des assurés confrontés à une bureaucratie froide qui semble parfois indifférente aux situations humaines les plus urgentes.

Une administration qui ne répond plus aux assurés

La Caisse nationale d’assurance vieillesse gère la retraite de millions de Français. Sur le papier, l’organisation semble solide. Le site internet permettant de consulter son relevé de carrière est d’ailleurs souvent salué pour sa qualité. Mais dès qu’un problème concret apparaît, la machine administrative semble se gripper complètement. Les assurés décrivent une situation presque systématique : des courriers qui restent sans réponse pendant des mois, des demandes répétées pour les mêmes documents et l’impossibilité d’obtenir un interlocuteur capable de suivre réellement un dossier. Les exemples se multiplient. Une femme ayant perdu son mari a ainsi attendu six mois pour obtenir la pension de réversion de son époux alors qu’elle se trouvait dans une situation financière extrêmement difficile. Pendant des semaines, ses demandes sont restées sans réponse ou ont été renvoyées d’un service à l’autre. La situation est d’autant plus incompréhensible que les informations nécessaires existaient déjà dans les bases de données de l’administration. Cette situation n’est pas isolée. De nombreux assurés qui découvrent des erreurs dans leur relevé de carrière se retrouvent confrontés à des procédures interminables. Corriger une simple erreur administrative peut prendre des années. Les réponses arrivent parfois plusieurs mois après l’envoi d’un courrier et les échanges se limitent souvent à des demandes de documents déjà fournis auparavant.

Des situations kafkaïennes qui peuvent durer près d’une décennie

Dans certains cas, les délais deviennent tout simplement absurdes. Un homme de soixante ans avait signalé à l’âge de cinquante ans que son service militaire n’avait pas été pris en compte dans sa carrière. Dix ans plus tard, la situation n’a toujours pas été réglée. Le cas d’un ancien officier de gendarmerie installé à Versailles illustre parfaitement ces dysfonctionnements. Cet homme a servi cinq ans dans la gendarmerie. Ne bénéficiant pas d’une pension militaire complète en raison de la durée de service, ces années doivent être intégrées dans son calcul de retraite civile. Il a signalé l’erreur à cinquante ans. Neuf ans plus tard, le dossier n’est toujours pas réglé. Pendant ces années, les échanges avec la CNAV ont pris une dimension presque kafkaïenne. L’administration a mis des mois à répondre pour indiquer que certains documents n’étaient pas les bons. De nouveaux justificatifs ont été envoyés. Plusieurs mois plus tard, une nouvelle réponse est arrivée pour demander d’autres pièces. Pourtant, l’intéressé avait transmis ses bulletins de solde ainsi que les documents officiels fournis par la gendarmerie. Dans une organisation administrative efficace, un agent compétent pourrait traiter un tel dossier en moins d’une heure. Mais la réalité est toute autre. Les assurés ont le sentiment de se retrouver face à une bureaucratie impersonnelle où personne ne semble réellement responsable du traitement des dossiers.

Une question simple : qui est responsable de cette situation ?

La question finit par se poser frontalement. Comment une administration dirigée par Renaud Villard, directeur général de la Caisse nationale d’assurance vieillesse, peut-elle laisser des dossiers bloqués pendant des années sans qu’aucune solution ne soit apportée aux assurés ? La CNAV dispose pourtant d’une direction clairement identifiée, avec un conseil d’administration présidé par Jean-Pascal Labille et une organisation régionale structurée. En Île-de-France, les dossiers sont notamment gérés par la direction régionale de la CNAV, dirigée par Franck Drouet. Lorsque des situations aussi simples que la correction d’une erreur de carrière ou l’intégration d’années de service militaire restent bloquées pendant des années, la question de la responsabilité de la direction de l’institution ne peut plus être évitée.

Au fond, la question devient simple et brutale : comment une administration chargée de gérer les retraites de millions de Français peut-elle tolérer que des dossiers restent bloqués pendant des années, parfois près d’une décennie ? Lorsqu’un service public en arrive à produire une telle impuissance administrative et une telle indifférence humaine, il ne s’agit plus seulement d’un dysfonctionnement mais d’un problème systémique qui remet en cause sa vocation même.