Rolex : une marque en phase de banalisation?

Une lecture marketing et sociologique d’un mythe horloger

Introduction

Parler de Rolex, c’est immédiatement évoquer un imaginaire : celui de la réussite sociale, de l’élégance intemporelle et du luxe accessible uniquement à une élite. Mais à y regarder de plus près, la maison genevoise illustre aussi les paradoxes du luxe contemporain : des volumes de production industriels avec, de l’autre côté, un discours d’exclusivité, une expérience client souvent défaillante et un signe social qui se banalise. La marque est probablement en danger, car le socle qui a construit sa réussite est en train de se fissurer au nom du profit immédiat. À trop vouloir traire la vache, parfois, on la tue.

Ces contradictions peuvent être analysées à travers plusieurs concepts classiques du marketing et de la sociologie de la consommation : la valeur perçue (Zeithaml, 1988), la rareté artificielle (Catry, 2003), la distinction sociale (Bourdieu, 1979) ou encore le désir mimétique (Girard, 1961). Si l’on analyse les différentes dimensions marketing, on peut prendre peur.

I. Le produit : Rolex ne vend plus des montres mais des hochets de dominance sociale

Pendant des décennies, la Rolex fonctionnait comme un marqueur de distinction (Bourdieu, 1979). Arborer une Submariner ou une Datejust revenait à afficher un statut économique et culturel supérieur. Ce rôle s’érode aujourd’hui.

Un dirigeant portant sa Submariner peut croiser son serveur ou son commerçant arborant une montre identique (authentique ou non). Le symbole de distinction devient un objet d’ostentation banalisée, parfois associé au « mauvais goût » ou au statut de parvenu. C’est une manifestation du désir mimétique (Girard, 1961) : plus l’objet est désiré, plus il se diffuse, et plus il perd sa fonction aspirationnelle. Rolex garde pour elle une qualité constante, mais l’image sociale de ses clients évolue. Or, le luxe repose sur un effet miroir : acheter une marque, c’est adhérer au « club » de ses porteurs. Lorsque l’observation de ce club n’inspire plus envie, mais parfois rejet, la valeur symbolique se fragilise.

Le parallèle avec Gucci, ces dernières années, est éclairant : la diffusion massive a dilué l’image d’exclusivité et associé la marque à une clientèle jugée vulgaire. Clairement, si la marque conserve une attractivité, la clientèle potentielle « old money » ne veut pas ressembler aux clients que l’on croise dans les magasins ou dans la rue, en jogging avec les fameuses couleurs caractéristiques ou avec une pochette en bandoulière. Lacoste en a fait l’expérience lorsqu’elle est devenue la marque iconique des banlieues. Rolex court un risque similaire : conserver la qualité, mais perdre l’aura.

II. La distribution : une expérience en boutique qui déroute et peut repousser

Entrer dans une boutique Rolex devrait être un moment d’exception. L’environnement est pensé comme une scène de luxe : matériaux nobles, atmosphère feutrée, localisation centrale. Pourtant, le vécu des clients contraste brutalement avec ces codes.

Vitrines vides – ou garnies de modèles exposés comme des pièces de musée –, modèles introuvables, vendeurs souvent hautains : l’accueil renvoie plus souvent au rejet implicite qu’à la valorisation attendue. On a le sentiment d’être toléré plutôt qu’accueilli. Or, dans le luxe, l’expérience relationnelle est un élément essentiel du processus de création de valeur (Kapferer & Bastien, 2012). Chez Rolex, ce rituel se retourne contre la marque : au lieu de nourrir le rêve, il alimente la frustration.

L’auteur de cet article en a fait l’expérience à plusieurs reprises. Certains vendeurs se placent au-dessus du client : ils ont le pouvoir de choisir ceux qui auront l’honneur de détenir une GMT ou une Daytona. Ce type d’attitude fonctionne avec des clients modestes ou ayant gagné de l’argent récemment, car ils espèrent entrer dans un club fermé. En revanche, ceux qui font l’image réelle de la marque, dirigeants élégants et clients historiques, ne supportent pas ce type d’attitude. Le risque est de les voir fuir ces objets connotés « luxe pour pauvres » et, finalement, de voir l’image de dominance sociale s’effondrer.

III. L’écart entre valeur réelle et valeur perçue

Rolex revendique un positionnement élitiste, mais sa production dépasse aujourd’hui le million de montres par an (environ 1,3 million). Ce volume la situe loin de la rareté artisanale qui caractérise d’autres maisons de haute horlogerie. La rareté est donc construite artificiellement par la distribution sélective et le contrôle des stocks.

On retrouve ici ce que Catry (2003) appelle le « luxe inversé » : une abondance réelle camouflée sous les apparences de la rareté. Cette stratégie entretient la désirabilité à court terme, mais génère une dissonance grandissante entre le discours de la marque et la réalité perçue. Elle permet de faire croire au client que d’acheter une Rolex est un placement.

Techniquement, une Rolex est une montre fiable, robuste, bien finie. Mais les hausses de prix successives ont créé un écart croissant entre la valeur d’usage et la valeur perçue. On paie désormais moins pour l’objet que pour l’image qu’il véhicule.

Dans les termes de Zeithaml (1988), la balance entre ce que le consommateur « reçoit » (qualité, innovation, durabilité) et ce qu’il « donne » (prix payé) s’est déséquilibrée. Dubois et Laurent (1996) avaient déjà souligné que cet écart, lorsqu’il devient visible, entraîne un désenchantement des clients.

C’est le risque de tout le secteur du luxe actuel : nous avons vécu une décennie où les clients exprimaient leur puissance au travers du prix élevé des produits, comme si détenir un objet cher marquait la réussite sociale. Moralité : de nombreuses marques ont dégradé leurs produits pour ne se focaliser que sur les logos et un prix élevé (Burberry, Prada, Gucci, Louis Vuitton, etc.).

La tendance semble se retourner. Les clients veulent désormais de la qualité et payer le juste prix. Rolex propose des montres de grande qualité. Cependant, les prix sont devenus très élevés. Une Submariner est avant tout une montre de plongée. Rien d’autre. Elle vaut aujourd’hui plus de 10 000 euros : une somme considérable, qui n’est plus en rapport avec le produit proposé, qui n’est en rien exclusif. Il suffit d’aller sur le marché de seconde main pour s’en persuader : des milliers de Submariners attendent patiemment leurs nouveaux propriétaires

Les marques qui proposent des produits uniquement fondés sur la valeur symbolique prennent un risque fort de voir, à un moment, la bulle exploser. Pour Rolex, certains signes laissent présager un retournement du marché : montres disponibles immédiatement en Asie dans certaines boutiques, discours exaspérés de certains clients historiques face à l’accueil réservé en boutique, et perception croissante d’une marque associée à des « nouveaux riches » clinquants et vulgaires.

Conclusion

Rolex incarne une contradiction typique du luxe contemporain : vendre très cher en très grand nombre tout en maintenant un discours d’exclusivité. Cette stratégie a fait son succès économique, mais elle s’accompagne d’une fragilisation symbolique.

L’expérience en boutique décevante, la banalisation du signe social, l’inflation tarifaire déraisonnable et l’écart entre valeur réelle et valeur perçue posent une question simple : combien de temps une marque peut-elle rester le symbole du bon goût lorsqu’elle devient l’accessoire de masse des nouveaux parvenus ?

Rolex demeure un colosse, mais un colosse dont l’image pourrait un jour vaciller. Car dans le luxe, plus encore que le produit, c’est la cohérence entre discours, expérience et projection sociale qui fonde la pérennité du mythe. Les marques ne doivent jamais oublier que les empires les plus puissants finissent toujours par s’écrouler en pensant qu’ils étaient invulnérables…

Bibliographie (sélection)