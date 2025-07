Si vous ne faites pas ça avant le 15 juillet sur vos comptes épargne, vous perdrez de l’argent

Les épargnants en France vont devoir s’adapter : dès le 1er août, les taux du Livret A et du Livret d’Épargne Populaire (LEP) vont baisser. Pour l’instant, ces placements sans risque offrent des taux attractifs de 2,40% pour le Livret A et de 3,50% pour le LEP, mais ça va bientôt changer et cela pourrait influencer la gestion de votre épargne.

Ajustement des taux et situation économique

La situation économique actuelle explique cette révision des taux. En juin, l’inflation définitive a été de 0,9%. On prévoit que l’inflation moyenne atteindra 0,88% au premier semestre, contre 1,38% pour le second semestre 2024, selon les prévisions économiques. Parallèlement, les taux interbancaires baissent : la moyenne semestrielle de l’€ster est passée de 3,43% début janvier à 2,40% aujourd’hui.

Ces chiffres influencent directement la rémunération des livrets. Si la Banque de France applique sa règle de calcul basée sur ces indicateurs, le taux du Livret A devrait tomber à 1,70% et celui du LEP à 2,2%.

Ce que ça change pour vous

Avec la baisse à venir des taux, il serait judicieux pour les épargnants de profiter des taux actuels avant que les choses ne se renouvellent. Pour ceux qui veulent tirer avantage de ces taux intéressants, il est recommandé de verser des fonds sur leur Livret A ou LEP avant le 15 juillet.

Petit rappel pratique sur le calcul des intérêts : ils sont déterminés par quinzaine. Les sommes versées entre le 1er et le 15 du mois commencent à générer des intérêts à partir du 16 du même mois, tandis que celles déposées entre le 16 et la fin du mois produiront des intérêts au début du mois suivant.

Dates à retenir et exemple concret

Pour ne pas rater le coche, notez bien ces dates importantes : le mardi 15 juillet est le dernier jour pour créditer votre livret et profiter des taux actuels. Les intérêts vont alors être calculés dès le lendemain, c’est-à-dire le mercredi 16 juillet. Pour les versements effectués après cette date et jusqu’au 31 juillet, les intérêts commenceront à être comptabilisés à partir du 1er août.

Pour illustrer avec un exemple concret : avec le taux actuel de 2,40%, un Livret A rempli jusqu’à son plafond fixé à 22 950 euros génère environ 23 euros d’intérêts par quinzaine.