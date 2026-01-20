Soft power contre hard power : comment l’Amérique est en train de brûler l’héritage qui faisait sa puissance

Pendant près d’un siècle, la puissance américaine ne s’est pas imposée d’abord par les porte-avions, mais par l’imaginaire. Hollywood, la Silicon Valley, le rêve d’ascension sociale, la liberté individuelle, l’efficacité, la modernité : les États-Unis ont dirigé le monde occidental par l’adhésion bien plus que par la contrainte. Aujourd’hui, cette architecture invisible est en train de se fissurer. L’Amérique de Trump ne cherche plus à séduire. Elle menace. Et le paradoxe le plus troublant est que l’Europe, même sous menace, continue de réagir comme si elle avait encore affaire à un allié.

Le soft power américain, fondation invisible de l’Occident

La domination américaine depuis 1945 n’a jamais été d’abord militaire. Elle a été culturelle, psychologique et normative. Les États-Unis ont construit un empire d’un genre nouveau : un empire où l’on voulait entrer. Le cinéma, la musique, la publicité, les universités, la technologie, le modèle entrepreneurial, la mythologie de la liberté individuelle et du self-made man ont créé une attraction massive. Le monde occidental s’est aligné sur l’Amérique parce qu’il la désirait. Les élites européennes lisaient ses auteurs, copiaient ses méthodes, consommaient ses produits, adoptaient ses références. Même la puissance militaire américaine était acceptée parce qu’elle s’inscrivait dans ce cadre symbolique : l’Amérique était perçue comme le protecteur du monde libre. Les bases américaines en Europe n’étaient pas vécues comme une occupation, mais comme une garantie. Ce capital symbolique immense a été largement construit par le camp démocrate, par une vision universaliste des droits, par une industrie culturelle qui projetait une Amérique ouverte, moderne, pluraliste. Même lorsque Washington menait des guerres contestables, l’aura morale subsistait. Le soft power neutralisait les coûts du hard power.

Du wokisme à Trump : du contrôle des esprits à la menace brute

Le tournant wokiste a constitué une première rupture. Il ne s’agissait plus de proposer un modèle attractif, mais d’imposer une vision du monde, des identités, du langage, de la morale. C’était déjà une forme de pouvoir impérial, mais un pouvoir qui s’exerçait par la norme culturelle et la pression sociale, non par la force. Un soft power devenu idéologique et autoritaire, mais encore soft. Trump change la nature même du rapport au monde. Son Amérique n’essaie plus de convaincre. Elle intimide. Elle raisonne en rapports de force bruts, en chantage, en menaces commerciales et désormais en menaces territoriales. Le cas du Groenland est, à cet égard, absolument sidérant. Un territoire européen est explicitement placé sous menace américaine. Si la Chine ou la Russie avaient fait la même chose, l’Europe serait en état d’alerte politique et militaire maximale. Or ici, presque rien. Quelques protestations, aucune rupture, aucune réaction systémique. Pourquoi ? Parce que l’Europe continue de percevoir les États-Unis à travers l’ancien filtre du soft power. Le cerveau occidental est encore programmé pour voir Washington comme un leader bienveillant, même lorsque Washington adopte le langage d’un prédateur. C’est le décalage le plus dangereux : l’Amérique a changé de nature, mais pas encore l’image que l’Europe a d’elle.

Le point de rupture : quand le soft power cessera de neutraliser la violence

La vraie question n’est pas de savoir si Trump provoque. Il le fait. La vraie question est combien de temps l’héritage du soft power américain peut continuer à protéger un comportement de plus en plus hostile. Le soft power est un capital. Et comme tout capital, il peut être dilapidé. À force de menaces, de brutalité, de mépris des alliés, ce capital s’érode. Le jour où l’Europe commencera à voir l’Amérique non plus comme un partenaire déviant, mais comme une puissance hostile, la réaction sera énergique : réorientation commerciale, autonomie militaire, découplage technologique, ruptures diplomatiques. Ce jour-là, l’Amérique découvrira qu’elle dépend profondément de l’Europe. Le marché européen est vital pour ses entreprises, pour ses géants technologiques, pour son industrie culturelle, pour sa finance. Se comporter en voyou peut fonctionner face à des États isolés. Pas face à un bloc de 450 millions de consommateurs. Reste une dernière inconnue : l’Europe elle-même. Est-elle encore capable d’exister politiquement ? Ou est-elle condamnée à rester psychologiquement vassale, incapable de penser la rupture même quand la menace est explicite ? Si l’Europe ne réagit pas à une menace militaire directe sur son territoire, alors ce n’est pas seulement l’Occident qui se fissure. C’est l’idée même d’Europe qui touche à sa fin. Et c’est peut-être cela, la victoire la plus lourde de conséquences de la nouvelle Amérique : non pas de dominer ses alliés, mais de leur faire perdre jusqu’à la capacité de se défendre.