Sommes-nous trahis par les Américains ? Chronique d’un allié qui sort le couteau en souriant

Pendant des décennies, l’Europe a cru être dans une relation solide avec les États-Unis, une alliance sérieuse, presque un mariage stratégique fondé sur des valeurs communes et une confiance absolue. Les Américains protégeaient militairement, l’Europe admirait culturellement, et tout le monde se racontait que l’Occident formait une grande famille soudée autour de la liberté et de la démocratie. Puis un jour, l’allié commence à regarder un territoire européen en disant que, stratégiquement parlant, il pourrait être intéressant d’y mettre la main, et l’Europe découvre avec stupeur que le soft power, ce n’était peut-être que des paillettes, pendant que les décisions sérieuses se prenaient ailleurs et que les couteaux s’aiguisaient.

Les Américains, nos alliés, nos cousins occidentaux devenus nos racketteurs

Il faut commencer par une vérité simple et un peu humiliante : depuis 1945, s’il y a bien une seule puissance qui a réellement assuré la sécurité militaire de l’Europe, ce sont les États-Unis. Pas l’Europe elle-même, pas une armée européenne fantasmée, pas des sommets de Bruxelles à rallonge, mais bien l’armée américaine, ses bases, son renseignement, sa dissuasion nucléaire et sa logistique. Sans eux, l’Europe serait depuis longtemps un magnifique musée à ciel ouvert sous surveillance étrangère avec de belles étoiles rouges. En échange de cette protection, l’Europe offrait son admiration et sa loyauté, voyant les États-Unis comme une sorte de version amplifiée d’elle-même, plus jeune, plus forte, plus audacieuse, chef de file naturel de l’Occident. Et puis survient le moment gênant où l’on réalise que le seul acteur qui nous protège militairement est aussi le seul à formuler officiellement une menace physique contre un territoire européen. Les Russes ne l’ont pas fait, les Chinois ne l’ont pas fait, mais l’allié, lui, l’a envisagé calmement, comme on évoque une option stratégique parmi d’autres. C’est un peu comme découvrir que son garde du corps est aussi celui qui vérifie si la porte arrière est bien ouverte. Un peu comme le grand cousin qui fait 20kg de plus que vous qui vous pique pain au chocolat alors que vous le considérait comme votre frère.

Le soft power américain, ou l’art de distraire pendant qu’on compte les points

Pendant des décennies, les États-Unis ont déployé un soft power d’une efficacité redoutable, mêlant cinéma, musique, universités prestigieuses, innovation technologique et grands discours sur la liberté, au point que l’Europe a fini par confondre influence culturelle et communauté de destin. On s’est dit qu’ils nous ressemblaient, simplement en plus efficaces, en plus riches, en plus armés, mais fondamentalement animés par la même vision du monde. Erreur de diagnostic majeure. Le soft power n’était pas une preuve d’amitié, mais un instrument, un emballage élégant autour d’une politique de puissance parfaitement assumée. Pendant que l’Europe consommait des valeurs, les États-Unis faisaient de la géopolitique, pendant que Bruxelles produisait des normes, Washington produisait des rapports de force, et pendant que l’Europe parlait de gouvernance mondiale, l’Amérique parlait de zones d’influence. Le Groenland agit alors comme un moment de vérité presque comique : les paillettes tombent, le décor se fissure, et l’Europe découvre qu’elle prenait un storytelling pour une alliance existentielle, et une série Netflix pour une garantie stratégique.

Trahison américaine ou illusion européenne enfin dissipée

La question de la trahison est tentante, mais elle est peut-être mal posée. Oui, il y a trahison si l’on croyait sincèrement que l’alliance excluait toute brutalité, toute pression, toute menace implicite ou explicite. Mais non, il n’y a pas trahison si l’on accepte enfin une règle élémentaire des relations internationales : les grandes puissances n’ont pas d’amis, elles ont des intérêts. Le vrai scandale n’est pas que les États-Unis agissent comme une puissance, c’est que l’Europe a cessé de le faire. Elle a délégué sa sécurité, externalisé sa défense, confondu civilisation et désarmement, et s’est installée dans un confort stratégique fondé sur l’idée que quelqu’un d’autre ferait toujours le sale boulot. Aujourd’hui, le Groenland lui rappelle brutalement qu’en cas de crise majeure, elle est seule, dépendante et militairement affaiblie, dans un espace stratégique où coexistent trois grandes puissances capables de faire pression, dont une seule, ironie suprême, a déjà officiellement menacé un territoire européen.

Conclusion

Sommes-nous trahis par les Américains ? Probablement car une menace militaire n’est pas rien, mais surtout nous sommes réveillés. Le Groenland n’est pas seulement une crise transatlantique, c’est un miroir tendu à l’Europe, lui montrant qu’elle a pris des paillettes pour une armure et des discours pour des garanties. Si elle ne veut plus vivre dans la crainte de son propre protecteur, elle devra redevenir une puissance militaire crédible, politiquement adulte, capable ensuite de choisir ses alliances sans naïveté. En attendant, l’Europe regarde désormais les États-Unis avec un regard nouveau, moins admiratif, moins confiant, et surtout plus lucide, car rien n’est plus dangereux qu’un allié qui vous rappelle soudain qu’il est beaucoup plus fort que vous.