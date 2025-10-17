Standard & Poor’s a abaissé la note souveraine de la France de AA- à A+, tout en maintenant une perspective stable. Cette décision, qui intervient à la veille du débat budgétaire, n’est pas un simple avertissement technique : elle traduit une perte de confiance des marchés dans la trajectoire financière du pays. Le diagnostic de l’agence américaine est clair : les finances publiques françaises demeurent structurellement fragiles, et les mesures annoncées par le gouvernement Lecornu ne suffisent pas à inverser la tendance.

Un budget fondé sur les prélèvements, pas sur les réformes

Le projet de loi de finances 2026 envoie un signal inquiétant. Plutôt que de réduire la dépense publique, l’exécutif a choisi d’augmenter encore les recettes, en multipliant les hausses d’impôts, la suppression ciblée de niches fiscales, et même le retour déguisé de l’ISF à travers la nouvelle taxe sur les holdings patrimoniales. C’est bien une stratégie de prélèvements à tout va qui se déploie. La France affiche déjà le taux de prélèvements obligatoires le plus élevé de l’OCDE, et pourtant, aucun effort structurel n’est envisagé sur la masse salariale publique, les retraites ou les dépenses sociales. Pire encore, la suspension de la réforme des retraites envoie un signal déplorable : celui d’un pays incapable de se réformer et de maintenir ses engagements de long terme. Les quelques économies annoncées relèvent davantage de la cosmétique budgétaire que d’une réforme de fond.

Les marchés sanctionnent l’absence de crédibilité économique

Si l’agence Standard & Poor’s n’évoque pas directement la politique du gouvernement, sa décision traduit un message limpide : les promesses de maîtrise budgétaire ne convainquent plus. Les investisseurs internationaux s’inquiètent d’une dette publique dépassant les 110 % du PIB, sans perspective claire de stabilisation. Le gouvernement, face aux marchés, multiplie les déclarations incantatoires mais la réalité des chiffres parle d’elle-même : le déficit se creuse, la dépense augmente, et la croissance s’essouffle.

Le prix du renoncement politique

Au-delà de la sanction financière, cette dégradation illustre une faillite politique collective. Depuis des années, la France repousse les réformes structurelles nécessaires : retraites, fonction publique, fiscalité de la dépense. À chaque tentative, la rue gronde, la gauche s’indigne, et le gouvernement recule. Aujourd’hui, des responsables politiques comme Olivier Faure ou Boris Vallaud, en exigeant le retrait de la réforme des retraites, portent une responsabilité directe dans la perte de crédibilité du pays. Leur posture populiste pour gagner des voix prépare économiquement la catastrophe.

Le déclin annoncé d’un modèle à bout de souffle

La décision de Standard & Poor’s n’est pas un épiphénomène : c’est le symptôme d’un modèle épuisé, celui d’un État-providence devenu insoutenable. Si la France continue à ignorer la nécessité des réformes, à taxer plutôt qu’à transformer, elle s’enfoncera lentement dans le déclin. La sanction des marchés n’est que le prélude à une crise plus profonde : celle d’un pays qui refuse d’assumer la réalité de son économie.