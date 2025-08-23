Starlink frappe fort : une offre à 5 € qui fait trembler Free, Orange et SFR

Le monde des télécommunications, déjà en difficulté, se retrouve une nouvelle fois chamboulé par Starlink, la branche de SpaceX qui s’occupe d’Internet par satellite. Le 22 août 2025, Starlink a lancé une nouvelle tarification pour son service « Mode Veille », provoquant à la fois de l’enthousiasme et des critiques. Cette annonce arrive à un moment où le secteur se démène pour se renouveler.

Le service « Mode Veille » : une pause intelligente

Le « Mode Veille » de Starlink permet aux abonnés de mettre leur contrat Internet en pause tout en gardant une connexion minimale pour les besoins habituels. Jusqu’ici offert gratuitement, ce service est désormais proposé pour 5 € par mois. Il donne accès à des données en bas débit sans limite, permettant ainsi de passer des appels et d’envoyer des SMS même quand l’abonnement principal est suspendu. En cas d’urgence ou dans une zone où la couverture est faible, l’option peut être réactivée immédiatement, offrant une flexibilité appréciable.

Les utilisateurs qui bénéficiaient auparavant de ce service gratuit doivent migrer vers ce nouveau tarif avant le 13 septembre 2025, sans quoi leur suspension sera levée automatiquement. Si certains applaudissent cette démarche sur un marché en berne, d’autres y voient simplement un coup de communication.

En comparaison avec les opérateurs traditionnels

Face aux opérateurs français classiques, l’offre Bbox de Bouygues se distingue également par ses caractéristiques. Pourtant, ces opérateurs n’offrent pas la possibilité de mettre en pause temporairement son abonnement, contraignant ainsi leurs clients à payer leur box même pendant des périodes comme les vacances, où ils ne l’utilisent pas.

Cette nouvelle offre apporte donc un avantage inédit aux abonnés de Starlink. Néanmoins, on ignore si les fournisseurs d’accès Internet classiques oseront suivre le pas. La gestion technique d’abonnements partiellement actifs et la peur de voir leur chiffre d’affaires chuter pendant les périodes de suspension pourraient bien freiner cette adoption.

Le réseau satellite : redéfinir l’accès à Internet

SpaceX a transformé la façon d’accéder à Internet grâce à un réseau regroupant plusieurs milliers de satellites en orbite autour de la Terre. Ces progrès technologiques permettent aujourd’hui une connexion rapide et sans limite partout dans le monde via le kit Starlink Mini. Ce dispositif est particulièrement adapté pour les endroits mal desservis par l’ADSL ou la fibre optique, que ce soit sur un bateau ou dans des lieux reculés comme le désert ou la forêt.

Le kit Starlink Mini est disponible au meilleur prix sur Rakuten, via le partenaire PCcomponentes, pour 277,45 euros, avec en prime un cashback de 3 %. Cette offre rend la technologie accessible pour un usage personnel comme professionnel.

Un avenir prometteur pour le marché

L’arrivée du « Mode Veille » et du kit Starlink Mini démontre bien que SpaceX continue de renouveler ses offres dans le secteur des télécoms. Ces solutions offrent une flexibilité inédite aux consommateurs et posent la question du modèle économique à venir pour les fournisseurs traditionnels. Alors que ces derniers hésitent encore face aux aspects techniques et aux enjeux financiers, proposer une option pause pourrait séduire les clients saisonniers, réduire les résiliations et moderniser leur image.