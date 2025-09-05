Startups de la finance : comment le digital démocratise l’accès à la gestion de patrimoine

La gestion patrimoniale se réinvente grâce aux startups et au digital. Plus fluide, plus humaine, plus accessible : une nouvelle ère s’ouvre pour accompagner tous les projets de vie.

Auteure : Nathaëlle Dorval

Portée par une nouvelle génération d’acteurs, la gestion de patrimoine entre dans une phase d’ouverture sans précédent. Startups, outils digitaux, parcours simplifiés : tout converge vers une promesse partagée : celle de rendre l’accompagnement patrimonial plus fluide, plus accessible, plus aligné avec les trajectoires de vie d’aujourd’hui.

Une gestion de patrimoine plus fluide, plus proche, plus vivante

L’univers du conseil patrimonial se transforme. Loin des parcours figés, des rendez-vous institutionnels ou des approches complexes, de nouveaux formats émergent. Plus souples, plus intuitifs, plus adaptés à des profils variés.

Le moteur de cette transformation ? Un écosystème de startups qui repensent les usages. Grâce à elles, la gestion de patrimoine devient une expérience plus simple, plus interactive, intégrée dans les rythmes de vie réels. En ligne, en visio, sur mobile : l’entrée dans l’accompagnement patrimonial se fait sans rupture, sans intimidation, et surtout sans conditions d’accès excluantes.

Selon une étude menée par Accenture auprès de 1 200 investisseurs européens, plus d’un quart d’entre eux ont déjà changé de société de gestion pour accéder à de meilleurs outils digitaux, preuve que l’intégration du numérique dans l’accompagnement patrimonial est devenue un critère décisif.

Quand la technologie sert la relation

Le digital, ici, ne déshumanise rien. Il recentre. En automatisant ce qui peut l’être, en simplifiant les démarches, en rendant les données compréhensibles et les projections visuelles, il libère du temps, pour le conseil, pour la stratégie, pour l’écoute.

Loin des outils froids, ces interfaces permettent d’ouvrir un plan d’épargne retraite en quelques minutes, de simuler des choix fiscaux selon sa situation, ou de recevoir des conseils ciblés selon ses projets de vie. La gestion patrimoniale devient un espace de dialogue, réactif et intelligible, où chacun peut naviguer à son rythme, sans jargon ni pression.

Une génération qui s’approprie les codes

Ce renouveau répond à une attente claire : celle d’une génération qui souhaite comprendre, arbitrer, planifier avec cohérence. Pour elle, la gestion de patrimoine n’est pas un privilège : c’est un outil. Elle s’y engage non pour accumuler, mais pour se projeter : acheter, transmettre, sécuriser, diversifier, construire un équilibre.

D’après une enquête de l’AMF, les moins de 35 ans s’informent de plus en plus en ligne pour piloter leur épargne et accéder à des conseils patrimoniaux adaptés. Une tendance qui reflète un besoin d’autonomie, mais aussi de clarté dans la prise de décision financière.

Ce sont des salariés, des indépendants, de jeunes parents, des professionnels en mobilité. Ils ne veulent pas un produit figé, mais un parcours agile. Et c’est cette logique que les nouveaux acteurs, digital native, ont su capter.

Perlib : structurer son avenir, simplement

C’est dans cette dynamique que s’inscrit le cabinet de gestion de patrimoine Perlib. Son objectif : rendre l’accompagnement patrimonial accessible et utile pour tous les profils, pas seulement les plus fortunés. Concrètement, cela signifie :

un bilan patrimonial gratuit , sans engagement ;

, sans engagement ; des simulateurs épargne en ligne ;

en ligne ; des conseillers humains disponibles à chaque étape, certifiés AMF ;

à chaque étape, certifiés AMF ; des frais parmi les plus compétitifs du marché, négociés avec plus de 60 partenaires.

L’expérience proposée est simple : on commence là où on en est, avec ses ressources, ses contraintes, ses questions. On progresse avec un accompagnement à la fois technique et humain, ponctuel ou récurrent. La gestion de patrimoine devient un outil de clarté, pas une discipline à part.

Un secteur en pleine mutation positive

Ce qui est en train d’émerger dépasse la simple numérisation d’un métier. C’est un changement de posture. Une gestion patrimoniale plus horizontale, plus pédagogique, qui assume de parler à tous : épargnants prudents, profils en transition, jeunes investisseurs, familles qui se projettent.

Dans un contexte de complexité économique, de volatilité des marchés et de transitions sociales majeures, cet accompagnement devient une boussole. Il aide à sécuriser des choix, à poser des priorités, à faire le lien entre le présent et le futur.

Une promesse : remettre chacun au centre de ses choix

Ce que propose cette nouvelle génération d’acteurs, ce n’est pas un modèle alternatif : c’est une continuité repensée. Une manière de faire de la gestion de patrimoine un réflexe d’anticipation, un levier de liberté, un outil structurant et accessible.

Pas besoin d’être expert pour s’y intéresser. Il suffit d’avoir un projet. Une envie de mieux faire. De comprendre. D’avancer avec plus de lisibilité.

Et c’est précisément ce que rend possible cette nouvelle vague de plateformes hybrides : une finance qui n’est plus imposée, mais partagée.