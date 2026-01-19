Taxe sur les holdings : une mécanique fiscalement inapplicable face à l’illiquidité des actifs dans certaines structures

Au-delà des débats idéologiques et juridiques, la future taxe sur les holdings portée par Amélie de Montchalin Ministre des comptes publics se heurte à une difficulté beaucoup plus triviale mais décisive : son applicabilité concrète. Taxer une valorisation patrimoniale sans tenir compte de la liquidité réelle des actifs revient à créer une obligation de paiement déconnectée de toute capacité financière effective. Pour de nombreux dirigeants et actionnaires de holdings, le problème n’est pas de « vouloir » payer l’impôt, mais tout simplement de pouvoir le faire.

Valorisation élevée ne signifie pas capacité de paiement

La confusion fondamentale à l’origine de ce projet fiscal repose sur une assimilation abusive entre valorisation patrimoniale et disponibilité financière. Une holding peut afficher une valeur élevée tout en ne détenant aucun cash mobilisable. La valorisation est une photographie théorique du patrimoine à un instant donné ; elle ne dit rien de la capacité à générer des flux. Dans la réalité économique, de très nombreuses holdings sont structurées autour d’actifs non liquides : immobilier professionnel, participations industrielles, capital-risque, private equity, obligations non cotées ou titres de sociétés familiales. Ces actifs ont une valeur estimée, parfois élevée, mais ils ne sont ni immédiatement cessibles, ni fractionnables, ni mobilisables sans destruction de valeur. Imposer une taxe annuelle sur cette valorisation revient donc à exiger un paiement en numéraire là où il n’existe pas de numéraire. Contrairement à un impôt sur les dividendes ou sur les plus-values réalisées, la taxe sur les holdings s’appliquerait indépendamment de tout événement de liquidité et transformerait une situation patrimoniale statique en contrainte financière permanente.

Des situations financièrement insolubles et sans solution rationnelle

Lorsque la taxe devient exigible, les solutions théoriques existent mais se révèlent largement inopérantes dans le cas d’actifs illiquides. La distribution de dividendes est souvent impossible, soit parce que les filiales ne génèrent pas de résultat distribuable, soit parce que les flux disponibles sont nécessaires à leur propre exploitation, à leur redressement ou à leur développement. L’endettement se heurte quant à lui à une contrainte simple : les banques financent des flux, pas des valorisations abstraites. Une holding sans revenus récurrents, adossée à des actifs dégradés ou bloqués, n’est pas finançable dans des conditions normales. Reste alors la cession d’actifs, mais vendre pour payer l’impôt n’est pas une décision économique rationnelle, c’est une vente sous contrainte. Dans l’immobilier de bureaux, les marchés sont étroits, les acheteurs rares et les décotes massives. Dans le capital-risque et le private equity, les cessions anticipées sont souvent contractuellement impossibles ou financièrement destructrices. L’impôt ne provoque donc pas une allocation efficiente du capital mais une liquidation subie, parfois irréalisable en pratique.

Une remise en cause profonde de la logique fiscale et économique

Cette difficulté de mise en œuvre remet en cause la philosophie même de la taxe sur les holdings. Un impôt soutenable repose historiquement sur une corrélation entre l’assiette fiscale et la capacité contributive réelle. En rompant ce lien, la taxe introduit un modèle fiscal fondé non plus sur des flux constatés mais sur une valorisation patrimoniale figée, indépendante de la réalité économique. Ce mécanisme produit des effets pervers bien connus : incitation à la délocalisation des structures patrimoniales, fragmentation artificielle des actifs, stratégies de sous-valorisation, arbitrages fiscaux défensifs et sortie du capital productif du territoire. Il pénalise en priorité les entrepreneurs de long terme, ceux dont le patrimoine est immobilisé dans l’économie réelle plutôt que conservé sous forme liquide. Surtout, il transforme la détention d’actifs non liquides en risque fiscal structurel, faisant de la propriété non plus un outil de création de valeur mais une source de vulnérabilité permanente. Un impôt que l’on ne peut pas payer n’est pas un impôt mal accepté ; c’est un impôt mal conçu, économiquement incohérent et potentiellement déstabilisateur.