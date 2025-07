TikTok dans le viseur de l’UE pour des transferts de données vers la Chine

Le 10 juillet 2025, l’Union européenne a annoncé l’ouverture d’une nouvelle enquête contre TikTok. En cause : le stockage de données personnelles d’utilisateurs européens sur des serveurs situés en Chine. Un sujet sensible, à l’heure où Bruxelles multiplie les offensives pour protéger la souveraineté numérique de ses citoyens.

Bruxelles resserre l’étau sur TikTok : une question de souveraineté

Pourquoi cette nouvelle enquête ? Et pourquoi maintenant ? Après une première amende historique de 530 millions d’euros infligée en mai 2025, TikTok est de nouveau dans le collimateur des autorités européennes. Le cœur du problème est simple, mais explosif : des données appartenant à des utilisateurs européens ont été stockées en Chine, un pays que l’Union ne reconnaît pas comme garant d’un niveau de protection équivalent à celui exigé par le Règlement général sur la protection des données (RGPD).

Cette décision a été prise par la Data Protection Commission (DPC), l’autorité irlandaise de protection des données, compétente au niveau européen en raison du siège européen de TikTok à Dublin. La DPC cherche à établir si le réseau social a sciemment enfreint les règles européennes en transférant ou en conservant des données sur des serveurs situés en territoire chinois. TikTok, propriété du conglomérat ByteDance, avait pourtant déclaré avoir renforcé ses mécanismes de sécurité et de localisation des données avec le projet “Clover”, visant à héberger les données européennes en Irlande et en Norvège. Mais une faille est venue remettre ces garanties en question.

Des données stockées en Chine : TikTok évoque un “problème technique”

Selon un article de Charente Libre, TikTok a admis que certaines données personnelles d’utilisateurs européens avaient effectivement été stockées sur des serveurs chinois. Une déclaration lourde de conséquences, que l’entreprise a justifiée en évoquant un « problème technique » détecté dans le cadre de ses audits internes. Elle affirme avoir supprimé ces données depuis et corriger l’anomalie.

Mais cela suffira-t-il à apaiser les craintes de Bruxelles ? Dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes entre l’Union européenne et Pékin, la protection des données sensibles devient une question de sécurité stratégique. Le RGPD est formel : tout transfert vers un pays tiers doit s’appuyer sur des garanties équivalentes à celles offertes dans l’UE. Or, la Chine ne figure pas sur la liste des pays “adéquats”. Ce stockage hors-zone pourrait constituer une violation grave du droit européen, avec des conséquences juridiques et économiques majeures pour la plateforme.