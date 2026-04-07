TotalEnergies prolonge le plafonnement de l’essence, mais relève le prix du diesel

Depuis le 7 avril 2026, TotalEnergies a décidé de prolonger son dispositif de plafonnement des prix des carburants en France. Le groupe bloque le prix de l’essence. Le diesel, lui, reste soumis à des ajustements.

TotalEnergies plafonne uniquement l’essence, un choix ciblé sur les carburants

TotalEnergies maintient un plafond à 1,99 euro par litre pour l’essence dans l’ensemble de son réseau. Ce niveau avait déjà été fixé mi-mars, au moment où les prix des carburants ont fortement augmenté sous l’effet des tensions internationales. Concrètement, cela signifie que même si les cours du pétrole continuent de grimper, le prix à la pompe ne dépasse pas ce seuil pour l’essence dans les stations du groupe. TotalEnergies a ainsi confirmé « maintenir le plafond sur l’essence à 1,99 €/L », selon son communiqué du 7 avril.

En revanche, cette protection ne s’applique pas de la même manière au diesel. Dès l’origine, le dispositif a été pensé de façon différenciée. L’objectif est clair : limiter l’impact pour les automobilistes tout en conservant une certaine flexibilité sur les produits les plus contraints.

Diesel : TotalEnergies ajuste le plafond face à la hausse des prix carburant

Contrairement à l’essence, le diesel ne bénéficie pas d’un plafonnement stable. TotalEnergies a relevé son plafond à 2,25 euros par litre début avril, après l’avoir fixé à 2,09 euros en mars. Ce relèvement n’est pas anodin. Il reflète une réalité structurelle : la France dépend fortement des importations de diesel. Le groupe évoque ainsi « la très forte remontée des cours internationaux du diesel », qui rend plus difficile le maintien d’un prix bas.

Autrement dit, TotalEnergies ne peut pas absorber durablement les hausses sur ce carburant. Le plafonnement existe toujours, mais il est ajusté en fonction des coûts réels d’approvisionnement. Pour limiter les effets de cette tension, le groupe a également simplifié son offre. Il indique se concentrer « sur la distribution de diesel classique durant cette période de crise », en mettant de côté les versions premium plus coûteuses.

Une mécanique simple : plafond à la hausse, baisse immédiate si les prix reculent

Le fonctionnement du dispositif repose sur une logique assez directe. TotalEnergies fixe un plafond à ne pas dépasser, mais laisse les prix baisser si le marché se détend. Le groupe précise vouloir « répercuter sans délai toute fluctuation à la baisse des cours du diesel et de l’essence ». En pratique, cela signifie que le plafond joue comme une barrière à la hausse, mais pas à la baisse.

Ce mécanisme permet d’éviter des prix trop élevés tout en conservant une certaine souplesse. Il s’agit moins d’un blocage total que d’un encadrement temporaire. Par ailleurs, certains clients bénéficient d’un avantage supplémentaire. Ceux abonnés aux offres d’électricité et de gaz de TotalEnergies peuvent accéder à un prix plafonné à 1,99 euro par litre pour tous les carburants, y compris le diesel, sur toute l’année 2026.

Un effet immédiat dans les stations TotalEnergies sur les carburants

Cette politique a eu des conséquences visibles sur le terrain. Les stations TotalEnergies ont attiré davantage d’automobilistes, ce qui a parfois provoqué des tensions sur l’approvisionnement. Début avril, environ 18 % des stations en France étaient en rupture d’au moins un carburant après le week-end de Pâques, contre environ 4 % pour les autres réseaux. L’écart montre l’effet d’attraction du plafonnement.

Pour autant, la situation reste pour le moment maîtrisée. Les professionnels du secteur assurent que les stations ont été rapidement réapprovisionnées et qu’aucune pénurie durable n’est attendue. Dans le même temps, la consommation de carburant a légèrement progressé, avec une hausse d’environ 1 % sur un an en mars. Un signal modeste, mais qui confirme que le prix reste un facteur déterminant dans les comportements des automobilistes.