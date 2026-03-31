TotalEnergies clôt son offre ce soir, les automobilistes se ruent dans les stations

TotalEnergies met fin ce mardi 31 mars à son dispositif de plafonnement des prix des carburants, provoquant une véritable ruée des automobilistes dans ses stations-service. Depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, les prix à la pompe ont flambé, poussant les consommateurs à chercher toutes les solutions pour réduire leur facture énergétique.

Le géant pétrolier français avait annoncé dans un communiqué du 12 mars dernier son engagement à plafonner le prix de l’essence à 1,99 €/L et celui du diesel à 2,09 €/L. Une mesure destinée à « protéger ses clients en France face à ce choc pétrolier mondial », selon les termes de l’entreprise. Cette politique s’inscrit dans la stratégie transparente de TotalEnergies qui consiste à « répercuter sans délai toute fluctuation à la baisse, comme à la hausse, des cours internationaux du diesel et de l’essence ».

Une demande explosive qui booste les ventes

L’effet sur les ventes a été immédiat et spectaculaire. Pierre Cayron, directeur général d’Énergues Haute-Tarentaise, témoigne de cette explosion : « En mars 2025, on a vendu un peu plus de 12.000 litres. La semaine dernière, on avoisinait les 50.000 litres ». Cette augmentation massive illustre l’ampleur de la demande des automobilistes face à cette aubaine tarifaire.

Les conducteurs n’hésitent pas à parcourir plusieurs kilomètres pour profiter de ces tarifs avantageux. Certaines stations-service ont même été victimes de leur succès, notamment en Alsace où plusieurs établissements de Sélestat, Mertzwiller, Molsheim ou Obernai se sont retrouvés en rupture de diesel ce week-end.

En Indre-et-Loire, la situation s’est encore tendue ce lundi, avec une pénurie généralisée de gasoil dans toutes les stations TotalEnergies du département, certaines étant même contraintes de fermer temporairement.

Pourquoi les prix à la pompe s’envolent

Cette hausse des prix du carburant trouve son origine dans plusieurs facteurs conjugués. Depuis le début du conflit au Moyen-Orient, les tensions géopolitiques ont créé des perturbations sur les marchés pétroliers mondiaux. L’incertitude sur l’approvisionnement et les craintes de pénurie ont mécaniquement tiré les cours vers le haut.

L’Union française des industries pétrolières révèle que les marges des raffineurs ont été multipliées par quatre depuis le début de la crise. Ces marges « anormalement hautes » selon l’organisation englobent :

Les profits des raffineries

Leurs investissements et coûts de production

Les tensions d’approvisionnement mondiales

La forte concurrence pour obtenir du carburant

L’économiste Thierry Bros met en garde contre un plafonnement de ces marges, expliquant que « les raffineries françaises se retrouveraient à être moins compétitives que les autres raffineries européennes », risquant de créer une pénurie supplémentaire.

La stratégie commerciale de TotalEnergies

Pour TotalEnergies, cette politique de plafonnement répond à une double logique. D’une part, elle permet de fidéliser la clientèle en période de crise énergétique. D’autre part, elle renforce l’image de marque de l’entreprise comme acteur responsable face aux difficultés des ménages français.

L’entreprise a d’ailleurs étendu ses avantages aux clients de ses services énergétiques. Les clients TotalEnergies Electricité & Gaz inscrits à « l’avantage carburant » bénéficieront d’un plafond privilégié à 1,99 €/L, quel que soit le carburant, pour toute l’année 2026. Cette mesure vaut également pour tous les nouveaux clients particuliers qui souscriront un contrat d’électricité et/ou de gaz chez l’énergéticien.

Cette stratégie permet à TotalEnergies de transformer une contrainte économique en opportunité commerciale, en développant sa base clients sur l’ensemble de ses activités énergétiques. L’entreprise mise sur l’effet de bord de cette mesure temporaire pour consolider ses parts de marché à long terme.

Incertitude sur la reconduction du dispositif

L’avenir de ce plafonnement reste incertain. TotalEnergies s’est engagé à « réévaluer la situation des marchés pétroliers mondiaux début avril », sans donner d’indication précise sur ses intentions. Cette incertitude explique en partie la ruée actuelle des automobilistes qui tentent de faire le plein avant l’échéance.

Les enjeux économiques sont considérables pour l’entreprise. Le maintien de ces prix bas représente un coût significatif, d’autant plus important que la demande explose. À l’inverse, l’arrêt brutal du dispositif pourrait ternir l’image de l’entreprise auprès des consommateurs et provoquer un exode massif vers la concurrence.

Les analystes spécialisés dans le secteur énergétique suivent attentivement cette situation, car elle pourrait faire école chez les autres distributeurs de carburant. La décision de TotalEnergies aura donc des répercussions qui dépassent le simple cadre de l’entreprise.

Impact sur le secteur et les perspectives

Cette crise révèle la fragilité du modèle économique des stations-service de proximité, comme le souligne Francis Pousse, président national de la branche Distributeurs Carburants chez Mobilians. Si aucune pénurie immédiate n’est à craindre, les tensions actuelles mettent en lumière les vulnérabilités du système de distribution français.

Le gouvernement, de son côté, résiste aux pressions pour généraliser les aides aux particuliers, préférant cibler ses soutiens sur les professionnels les plus impactés. Cette stratégie contraste avec la démarche volontariste de TotalEnergies et interroge sur le rôle respectif du public et du privé face aux chocs énergétiques.

L’évolution de cette situation constituera un test important pour l’ensemble du secteur énergétique français. Elle pourrait également influencer les stratégies des autres acteurs du marché énergétique face aux futures crises géopolitiques et leurs répercussions sur les prix de l’énergie.