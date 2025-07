Un vendredi sous le signe de la chaleur avant de violents orages ce week-end

Ce vendredi 18 juillet 2025, la France va vivre une sacrée montée de température, qui sera vite suivie d’orages susceptibles de se révéler intenses. Même si le tour est bref, il laissera des traces sur tout le territoire. Alors que certains endroits vont chauffer à bloc, le temps va pivoter dès le week-end, apportant un peu de fraîcheur et de belles pluies.

La chaleur qui grimpe vite

Ce vendredi, le pays se prépare à affronter un vrai pic de chaleur, avec des températures qui pourraient dépasser les 35°C. Ce coup de chaud est lié à l’expansion de l’anticyclone des Açores, ce qui fait grimper rapidement les thermomètres. Dans le Sud-Est et le Sud-Ouest, on attend des valeurs entre 32 et 38 °C, tandis qu’en bassin parisien et dans le centre, elles oscillent entre 30 et 33 °C. L’air sera lourd et étouffant, rendant l’atmosphère assez pesante.

Heureusement, ce temps caniculaire ne devrait pas durer longtemps. Dès samedi, une dépression venue des Îles Britanniques viendra balayer cette chaleur avec l’arrivée d’orages généralisés.

Le temps qui bascule

Avec l’arrivée de la dépression britannique, un coup de frais va s’installer dès samedi. Les premiers orages pourraient pointer dès l’après-midi en Normandie, avant de se propager aux régions centrales. Ces averses s’expliqueront par une instabilité de l’air.

La fête orageuse s’intensifiera durant la nuit de vendredi à samedi, touchant surtout la façade atlantique. Attendez-vous à des épisodes violents, avec des risques de grêle, des rafales de vent et des orages violents. Le Sud-Ouest pourrait en particulièrement sentir le coup.

Les pluies qui redonnent vie aux sols

Même si les averses vont toucher la majeure partie du pays, le pourtour méditerranéen devrait rester relativement épargné. Les précipitations annoncées varient entre 30 et 40 mm, pour atteindre localement jusqu’à 70-80 mm.

Ces pluies devraient contribuer non seulement à réduire le risque d’incendie, mais aussi à redonner un coup de boost à une végétation un peu à bout de souffle à cause de la sécheresse récente. Malgré quelques désagréments ici et là dûs aux intempéries, leurs effets sur l’environnement s’annoncent bénéfiques.

Un retour progressif à un temps plus habituel

Du fait des orages et averses prévus ce week-end, la France va connaître des conditions météorologiques contrastées avec des températures plus douces. Dans la moitié nord du pays, les maximales se situeront entre 22 et 28°C, tandis qu’en bord de Méditerranée, elles resteront plutôt élevées avec des valeurs comprises entre 30 et 33°C.

Cette parenthèse fraîcheur ne devrait pas durer indéfiniment. Dès le début de la semaine prochaine, sous l’influence d’une dorsale anticyclonique, le ciel devrait s’éclaircir et on pourrait même voir revenir des températures élevées vers la fin du mois.