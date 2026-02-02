Vigilance jaune activée pour ces départements : des rafales de vent jusqu’à 100 km/h

À partir de lundi 2 février 2026, la France se prépare à un coup de vent marqué qui balaie le sud du pays. Ce phénomène est lié à une dépression dynamique au large de l’Irlande, qui génère des conditions instables et perturbées. Météo France a placé 44 départements sous vigilance, dont 22 en alerte pour vents violents, avec des rafales pouvant atteindre 100 km/h, rapporte actu.fr.

Ce qui alimente le coup de vent

La dépression près de l’Irlande oriente un flux dynamique vers la péninsule ibérique (Espagne et Portugal) puis vers le sud de la France. On attend des rafales jusqu’à 100 km/h, en particulier sur la chaîne pyrénéenne et la région de Midi-Pyrénées à Auvergne-Rhône-Alpes. Dans le secteur de l’autan, le vent soufflera entre 70 et 90 km/h, tandis que la façade atlantique subira des vents de 60 à 70 km/h.

En début de nuit, le vent basculera à l’ouest, ce qui renforcera l’intensité sur la façade atlantique et orientera les rafales les plus fortes vers le Massif central et l’Occitanie. Les rafales de vent les plus violentes sont attendues sur les monts des Alpes, des Pyrénées et du Massif central, pouvant localement atteindre 120 à 130 km/h.

Qui est concerné et que faire

La vigilance jaune couvre plusieurs phénomènes : vent, pluie-inondation, crues, avalanches, neige-verglas, orages et vagues-submersion. Parmi les départements concernés on retrouve les Alpes-de-Haute-Provence (avalanches), les Hautes-Alpes (neige-verglas et avalanches) et les Alpes-Maritimes (pluie-inondation et avalanches). L’Ariège doit se préparer à des vents violents, des orages violents et des avalanches, tandis que l’Aude est concernée par le vent, les orages et les vagues-submersion.

Les fortes pluies attendues sur des zones déjà saturées, comme la Lozère, l’Hérault et le Gard, augmentent les risques d’inondations. Météo France met en garde contre de gros cumuls de pluie sur le pourtour méditerranéen, du Var aux Alpes-Maritimes, ce qui renforce le danger de crues.

À quoi s’attendre dans les jours à venir

Les prévisions pour les prochains jours restent agitées : un temps perturbé, assez typique de l’hiver. La Bretagne pourrait connaître des conditions météorologiques avec des rafales de 110 à 120 km/h sur son littoral exposé. Des dépressions atlantiques comme Ingrid continueront de piloter ce flux océanique, renforçant la pression atmosphérique et accentuant les vents.

Les météorologues gardent aussi un œil sur la façade atlantique et le sud de la Nouvelle-Aquitaine, où le vent pourrait atteindre les 70 km/h et où des pluies persistantes sont attendues. Météo France rappelle l’importance de rester vigilant face aux risques de crues et d’inondations locales, avec d’autres perturbations prévues dans les jours qui viennent.