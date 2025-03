Impôts 2025 : Découvrez la somme exacte à ne surtout pas dépasser en 2024

L’année 2025 pointe déjà le bout de son nez, et c’est le moment pour tous les contribuables français de se pencher sur le calcul de l’impôt sur le revenu. Chaque année, on ajuste les seuils d’imposition pour tenir compte de l’inflation, ce qui modifie directement le montant à payer. Ces précisions sont indispensables pour bien organiser son budget et savoir si on peut prétendre à certaines aides ou exonérations fiscales.

Seuils d’imposition et recouvrement pour 2025

Pour 2025, même si la Direction générale des finances publiques (DGFiP) n’a pas encore officialisé son nouveau barème, MoneyVox s’est avancé en proposant ses propres estimations. Ils se basent sur une augmentation de 1,8% du barème progressif – ce qui correspond approximativement au taux d’inflation prévu pour 2024. D’après leurs calculs, voici comment se présentent les nouvelles tranches d’imposition selon la composition du foyer :

Pour une personne seule, le seuil est fixé à 1 615 € nets mensuels.

nets mensuels. Un couple sans enfant doit percevoir moins de 3 016 € par mois.

par mois. Les couples avec un enfant voient ce seuil monter à 3 548 € mensuels.

mensuels. Ceux avec deux enfants, ce seuil passe à 4 080 € .

. Une famille monoparentale avec un enfant doit rester sous le seuil de 2 147 € par mois.

par mois. Enfin, un couple avec enfants doit avoir un revenu net mensuel inférieur à 2 040 €.

Ces montants aident chacun à savoir s’il sera redevable d’un impôt en fonction de ses revenus.

Plafonds de revenus non-imposables

Le calcul du plafond de revenus non-imposables se base sur le revenu net imposable après déduction des frais professionnels. Ce plafond change en fonction du nombre de parts fiscales attribuées au foyer. Pour 2025, les chiffres à retenir sont :

Pour une seule part fiscale : 17 438 € .

. Avec 1,5 parts fiscales : 23 187 € .

. Pour deux parts fiscales, les montants diffèrent un peu :

Pour une personne seule : 28 935 € .

. Pour un couple marié ou pacsé : 32 572 €.

Les plafonds continuent d’augmenter de manière proportionnelle au nombre de parts, allant jusqu’à 67 063 € pour un couple marié ou pacsé avec cinq parts fiscales (ce qui permet d’avoir une vue d’ensemble claire des limites).

L’avis de non-imposition, c’est quoi ?

L’avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu est un document qui fait foi pour ceux qui n’ont rien à payer. Il atteste officiellement que ni l’individu ni son foyer n’est imposable et peut parfois être demandé pour accéder à des aides sociales réservées aux non-imposables.

Comment se calcule l’impôt ?

Le calcul débute avec la détermination du revenu net imposable après avoir déduit les frais professionnels. Ensuite, ce revenu est divisé par le nombre total de parts fiscales du foyer. On applique le barème progressif par tranches pour obtenir un montant correspondant à chaque part fiscale. Pour finir, on multiplie ce montant par le nombre total de parts, ce qui fournit l’impôt brut.

Des ajustements viennent ensuite, comme le plafonnement des effets du quotient familial et la décote.

Même si le sujet reste compliqué et évolue chaque année avec les lois financières votées par le gouvernement, avoir une idée claire de ces éléments et des délais pour déclarer aide chacun à anticiper ses obligations et à mieux se préparer pour les changements qui arrivent. Avec la nouvelle année fiscale qui se profile, il est plus que jamais temps de se tenir informé et de jouer cartes sur table face aux nouveautés en matière d’impôts.