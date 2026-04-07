Impôts 2026 : un comptable affirme que les cases 6EU et 6EV font économiser jusqu’à 4 039 €, pourtant 8 Français sur 10 les ignorent

Chaque année, la déclaration d’impôts inquiète pas mal de Français. Cette inquiétude monte d’un cran quand il s’agit de dispositifs moins connus qui peuvent pourtant permettre d’économiser de l’argent. En 2026, accueillir un proche peut ouvrir droit à une déduction fiscale intéressante. Mais pour en bénéficier, il faut bien remplir les cases 6EU et 6EV du formulaire fiscal : une formalité simple en apparence, mais qui demande d’y prêter attention pour ne pas passer à côté des économies possibles.

Accueillir un proche : qui peut être concerné et quels avantages

Quand un Français décide d’héberger un proche chez lui, plusieurs liens de parenté sont visés : enfants, beaux-enfants, parents, beaux-parents, frères, sœurs, oncles et tantes. On peut aussi accueillir quelqu’un sans lien de parenté direct. La condition principale est que la personne accueillie ait plus de 75 ans et soit en difficulté financière.

Les critères d’éligibilité sont toutefois stricts. La personne accueillie doit avoir des revenus imposables inférieurs au plafond de l’ASPA, fixé en 2026 à 12 411,44 €. En outre, le logement doit être permanent, un point qui concerne souvent les ascendants directs au regard de l’obligation alimentaire prévue aux articles 205 et suivants du Code civil. En cas de contrôle fiscal, il faudra pouvoir fournir des justificatifs : factures, relevés bancaires ; pour prouver les frais engagés pour le logement, la nourriture et les soins.

Les démarches à suivre et les oublis fréquents

Les contribuables doivent faire attention aux cases du formulaire 2042 C. La case 6GU est réservée à l’hébergement d’un parent sans moyens de se loger, tandis que la case 6EU concerne le montant total des frais engagés pour des personnes âgées non ascendants directs, tout comme les cases 7WJ et 7WI pour l’adaptation du logement.

Beaucoup de Français oublient souvent de cocher les cases 6EU et 6EV, ce qui peut les priver de déductions fiscales non négligeables. C’est d’autant plus dommageable quand il s’agit d’économies liées à un montant forfaitaire de 4 039 € par personne accueillie. Cette méconnaissance du dispositif vient parfois de la crainte de se tromper ou de ne pas savoir déclarer correctement les frais réellement engagés, ce qui empêche de maximiser les économies fiscales.