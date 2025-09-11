Votre solde dépasse 5000 euros : la DGFIP peut-elle (vraiment) vérifier votre compte chaque mois ?

Récemment, une vidéo TikTok a semé l’inquiétude en annonçant que les comptes bancaires détenant plus de 5.000 euros seraient désormais surveillés chaque mois par la DGFIP et la Banque de France. Publiée le 5 septembre par un utilisateur nommé « Olivia Jenkin(s) j », la vidéo a rapidement fait le buzz avec près d’un demi-million de vues, des milliers de likes et plusieurs centaines de commentaires. Selon cette vidéo, la mesure devait entrer en application à partir du 1er octobre pour lutter contre la fraude fiscale et les revenus non déclarés, mais il s’agit de désinformation sur TikTok. Mais en réalité, tout cela est faux.

Comment la fake news s’est répandue

La vidéo a fait parler d’elle sur TikTok, prétendant que cette nouvelle règle permettait aussi de vérifier si les bénéficiaires d’aides sociales avaient des ressources dissimulées, illustrant la propagation de fausses informations. Les sanctions évoquées incluaient également un redressement fiscal et la suspension temporaire de certaines aides sociales.

Les internautes ont réagi de manière bien variée. Certains ont pris ces propos pour argent comptant, allant jusqu’à suggérer que cette surveillance pourrait même s’attaquer aux politiciens. D’autres, par contre, se sont montrés dubitatifs quant à la véracité de ces dires.

Vérification des faits : un point nécessaire

Un examen plus attentif montre que ce qui est diffusé par « Olivia Jenkin(s) j » n’est pas fondé, semblable à d’autres rumeurs infondées. On remarque déjà, dès les sous-titres de la vidéo, de nombreuses fautes d’orthographe, ce qui fait douter de sa crédibilité. Par ailleurs, le compte TikTok de cet utilisateur est déjà connu pour avoir relayé d’autres fausses informations, comme celle selon laquelle conduire sans permis serait devenu légal en France ou qu’une amende de 750 euros serait appliquée juste pour avoir prêté son véhicule à un proche.

Réactions officielles : rien de légal

Les autorités n’ont pas tardé à s’exprimer pour mettre fin aux rumeurs. Le ministère des Finances, souvent appelé Bercy, a confirmé qu’aucune annonce officielle ne concernait une telle mesure. De plus, aucune loi ou décret en rapport n’a été retrouvé sur le site officiel Légifrance.fr.

La DGFIP a elle aussi assuré que ces informations étaient infondées en rappelant que l’administration fiscale ne surveille pas les comptes bancaires des citoyens. Quant au fichier Ficoba, souvent évoqué dans ces discussions, il ne recense pas les soldes ou les transactions des comptes. Il se contente de lister l’identification des titulaires, l’établissement bancaire concerné et le type de compte, avec ses dates d’ouverture, de clôture ou de modification.

Aucun article ne traitant de ce sujet n’a été trouvé auprès de médias reconnus comme BFM TV, Le Parisien ou France Info, ce qui vient renforcer l’absence de fondement des allégations de la vidéo.