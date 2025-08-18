Vous passez peut-être à côté du livret le plus rentable… vérifiez votre avis d’impôt !

Le Livret d’Épargne Populaire (LEP) est souvent mis en avant comme le meilleur choix pour ceux qui ont un revenu modeste en France. Avec un taux d’intérêt de 2,7 %, il dépasse largement le fameux Livret A d’un point entier, ce qui en fait une option intéressante pour optimiser ses économies. D’après la Banque de France, le LEP est « le produit le plus avantageux de l’épargne réglementée ». Pourtant, alors que 31 millions de Français pourraient en profiter, seuls environ 12 millions ont ouvert ce LEP sous-utilisé.

Vérification de ton éligibilité

Pour savoir si tu es concerné par le LEP, il faut jeter un œil à ton avis d’impôt 2025. Tu peux le consulter en ligne sur impots.gouv.fr entre le 25 juillet et le 1er août 2025, ou bien le recevoir par courrier pendant tout le mois d’août. Une fois connecté à ton espace personnel, va dans la rubrique « Mes événements » ou dans l’onglet « Mes documents » pour retrouver tes avis d’imposition.

L’éligibilité se base essentiellement sur le Revenu Fiscal de Référence (RFR), que tu trouveras en bas de la première page de ton avis. Pour une personne seule, ce revenu ne doit pas dépasser 22 823 euros. Pour une famille avec un enfant, il ne doit pas excéder 28 918 euros, et pour un couple marié ou pacsé avec deux enfants (soit trois parts fiscales), il ne doit pas dépasser 47 203 euros. Ces nouveaux plafonds ont été revalorisés de 1,8 % en 2025, conformément à la nouvelle Loi de finances.

Ouvrir son LEP, les petites conditions

Si ton RFR est en dessous de ces seuils, tu peux utiliser ton avis d’imposition comme justificatif pour ouvrir un LEP auprès de ta banque. Les banques peuvent également vérifier ton éligibilité directement auprès de l’administration fiscale si tu le leur demandes. Note que chaque déclarant d’un foyer fiscal peut ouvrir un LEP de façon individuelle.

Il faut aussi savoir que seules les personnes domiciliées en France peuvent détenir un LEP. Chaque individu ne peut avoir qu’un seul livret, mais un foyer fiscal peut en posséder au maximum deux. Pour l’ouverture, il te faudra un dépôt initial d’au moins 30 €. Par la suite, les dépôts se font librement jusqu’à atteindre le plafond fixé à 10 000 € (hors intérêts capitalisés).

Gérer son LEP et profiter d’une fiscalité avantageuse

Si jamais tes revenus dépassent les plafonds sur une année, mais redescendent par la suite, tu peux garder ton LEP. En revanche, si tes revenus restent trop élevés pendant deux années d’affilée, la banque fermera automatiquement ton compte. Cette vérification annuelle se fait grâce à une consultation directe des services fiscaux par les banques.

Côté fiscalité, les intérêts générés par le LEP ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu ni aux prélèvements sociaux, ce qui rend ce placement totalement défiscalisé. En 2025, cela pourrait représenter jusqu’à 321 euros d’intérêts annuels ajoutés à ton capital.

Le Livret d’Épargne Populaire se révèle donc comme une alternative avantageuse pour faire fructifier ses économies tout en bénéficiant d’un placement sécuritaire grâce à ses avantages fiscaux.