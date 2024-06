Voiture électrique : l'Allemagne veut garder le cap sur 2035

L’Allemagne, en particulier, connaît des difficultés après la suppression des aides à l’achat de voitures électriques fin 2023, ce qui a entraîné une chute des ventes. Cette décision a mis en péril l’objectif du gouvernement de mettre en circulation 15 millions de véhicules électriques d’ici 2030. Scholz a reconnu ces défis mais a réaffirmé l’importance de poursuivre les investissements et les politiques de soutien à la voiture électrique.



Le chancelier allemand a également abordé la question du protectionnisme, avertissant contre les dangers d’un cloisonnement économique. « Le protectionnisme, le cloisonnement et les barrières douanières irrégulières ne font que rendre tout plus cher et nous rendre ensemble plus pauvres », a-t-il déclaré. Ces propos font écho aux débats actuels au sein de l’UE concernant le renforcement des barrières douanières pour éviter l’importation de véhicules chinois, une mesure jugée nécessaire pour protéger l’industrie automobile européenne.



Olaf Scholz a ainsi plaidé pour une approche équilibrée, alliant ouverture aux marchés mondiaux et soutien aux industries locales. Il a conclu son discours en appelant à une action collective pour maintenir le cap vers un avenir plus vert et plus prospère, soulignant que la transition vers l’électromobilité est non seulement un impératif écologique mais aussi une opportunité économique pour l’Europe.