À 17 ans, il efface les dettes de sa mère en secret : le geste qui bouleverse toute une famille

Une vidéo touchante publiée sur Instagram est rapidement devenue virale, montrant un geste de gratitude qui a bouleversé beaucoup de monde. Aman Duggal, un adolescent de 17 ans, a surpris sa mère en remboursant toutes ses dettes, un acte qui a ému des milliers d’internautes. Ce témoignage d’amour filial souligne la valeur des sacrifices parentaux et pousse les gens à rendre hommage à leurs proches.

Un geste préparé pendant un an

Au centre de la vidéo, Aman, visiblement nerveux, prend la parole d’une voix tremblante. Il demande à sa mère de fermer les yeux, faisant monter l’anticipation. Quand elle les rouvre, il lui tend une somme d’argent importante, environ 11 500 €, destinée à effacer toutes les dettes familiales.

Aman explique qu’il a préparé ce moment pendant un an seulement après avoir commencé à travailler, montrant une détermination remarquable pour atteindre son objectif, relaye La Dépêche. Ses mots sont simples mais chargés d’émotion : il remercie Dieu, sa mère et lui-même pour avoir tenu bon. Dans le texte accompagnant la vidéo, il confie : « J’ai visualisé ce moment tellement de fois ». « Ma mère m’a tout donné et tout fait pour moi », ajoute-t-il, expliquant la motivation derrière son geste.

Une réaction touchante et virale

La réaction de la mère d’Aman est immédiate et bouleversante. Dès l’annonce, elle fond en larmes, reste sans voix et enlace son fils dans une étreinte chaleureuse. Les internautes ont vite réagi à cette scène poignante : en quelques heures, la vidéo a explosé en vues et en commentaires.

Les messages de soutien et d’admiration se sont multipliés : « Très fier de toi, mon frère. Félicitations »

ou encore « Waouh, quelle belle vidéo ».

Beaucoup disent avoir été inspirés à agir à leur tour : « Ça me motive à faire la même chose pour mes parents ».

Ces témoignages montrent à quel point cette séquence a marqué les spectateurs.