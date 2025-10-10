Airbus : le pari industriel et écologique du nouveau centre de livraisons à Toulouse

Un projet d’ampleur pour soutenir la montée en cadence mondiale

L’avionneur européen traverse une phase de croissance inédite. Après avoir livré plus de 700 appareils en 2024, Airbus fait face à un carnet de commandes record dépassant les 8 600 avions. Pour répondre à cette demande, notamment sur la gamme A320neo, le groupe lance une refonte complète de son dispositif de production à Toulouse, son berceau historique.

Le chantier toulousain, démarré à l’été 2025, s’inscrit dans le Schéma directeur industriel (SDI) de la société, qui prévoit une vingtaine de projets d’ici 2027. Le site Jean-Luc Lagardère, autrefois dédié à l’A380, est désormais au cœur de cette modernisation. L’objectif : reconvertir les infrastructures existantes et construire de nouvelles capacités. Selon la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe), le plan comprend 52 743 m² d’emprise au sol et 69 049 m² de plancher supplémentaires, soit une extension totale de 18 hectares.

L’avionneur y installe un deuxième centre de livraisons capable d’accueillir jusqu’à 16 appareils simultanément, un hall de peinture additionnel et plusieurs nouveaux hangars. Ces aménagements doivent permettre d’atteindre une cadence de 75 A320 par mois d’ici 2027, contre environ 50 actuellement.

Une dérogation environnementale exceptionnelle sous contrôle de l’État

L’envergure du projet a nécessité une dérogation à la loi Climat et Résilience, qui limite strictement l’artificialisation des sols. L’État a jugé que ce projet constituait un “intérêt national majeur”, indispensable à la souveraineté industrielle européenne.

Cette exception réglementaire ne s’est pas faite sans contreparties. L’avis rendu par la MRAe souligne plusieurs obligations pour le constructeur : compensation écologique, gestion optimisée des eaux pluviales, et préservation des zones naturelles voisines. Trois ouvrages de régulation des ruissellements seront créés afin d’éviter tout risque d’inondation sur le site. La MRAe insiste également sur la nécessité d’un suivi précis des impacts sur la biodiversité et les émissions de CO₂.

L’équation délicate entre production et empreinte carbone

Si le projet toulousain d’Airbus répond à une logique de performance industrielle, il s’accompagne d’un coût environnemental mesurable. Les données issues du dossier MRAe estiment que l’imperméabilisation du site augmentera de 172 561 m², avec un trafic logistique émettant 199 tonnes de CO₂ équivalent sur le seul périmètre local, contre 64,7 tonnes auparavant. À l’échelle européenne, les flux logistiques associés au site passeraient de 5 906 à 23 187 tonnes de CO₂ eq.

Ces chiffres illustrent le défi d’une industrie aéronautique sous contrainte carbone. Airbus tente de concilier cette expansion avec des solutions de résilience environnementale. Le constructeur promet la revalorisation d’espaces existants afin “d’éviter l’imperméabilisation de 160 hectares supplémentaires”. Il investit aussi dans l’efficacité énergétique de ses bâtiments, la récupération des eaux et la réduction des pertes thermiques. L’extension s’accompagne par ailleurs d’un déploiement de panneaux photovoltaïques sur plusieurs toitures.

Un levier d’emplois et de modernisation technologique

L’impact économique du chantier dépasse les frontières de la Haute-Garonne. Des centaines d’emplois directs ont été mobilisés pour la phase de construction et plusieurs milliers d’emplois indirects pourraient découler des nouvelles capacités de production d’Airbus. La montée en cadence nécessitera en outre de nouveaux profils : ingénieurs de procédés, logisticiens, techniciens de maintenance ou encore spécialistes de l’hydrogène.

La modernisation technologique accompagne ce mouvement. En septembre 2025, Airbus a déployé avec Ericsson une 5G privée sur ses usines de Hambourg et Toulouse, destinée à optimiser la traçabilité et la maintenance prédictive. Cette connectivité industrielle doit permettre de fluidifier les flux de données et de réduire les délais d’assemblage. Parallèlement, l’entreprise a ouvert une nouvelle ligne d’assemblage A320neo dans un hangar rénové, capable d’intégrer des processus plus sobres et entièrement numériques.

Une vision long terme axée sur la durabilité

Au-delà du simple agrandissement, Airbus prépare l’avenir. Son site toulousain servira aussi de base expérimentale pour le programme ZEROe, premier avion commercial à hydrogène, prévu pour 2035. Le constructeur veut y tester des procédés à faibles émissions, des réservoirs cryogéniques et des systèmes d’assemblage compatibles avec cette nouvelle génération d’appareils.

Cette stratégie s’inscrit dans la politique de neutralité carbone à horizon 2050, en cohérence avec le plan européen Fit for 55. “L’expansion de Toulouse est une étape de transition, pas un reniement”, confiait un cadre du groupe à Aviation Week. Pour Airbus, cette évolution traduit la conviction que croissance industrielle et durabilité peuvent coexister à condition de repenser les infrastructures.