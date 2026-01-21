Au 1er février, la claque pour les fumeurs : les nouveaux prix des cigarettes dévoilés

La Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) a pris une décision importante sur les tarifs du tabac. L’arrêté du 5 janvier 2025 fixe les nouveaux prix de vente au détail des tabacs manufacturés en France métropolitaine. Ces changements, qui entreront en vigueur le 1er février 2026, concerneront des millions de fumeurs quotidiens en France. Après des hausses successives observées en 2025, cette augmentation des prix traduit des ajustements ciblés pour certaines marques, tout en cherchant à faire évoluer les habitudes de consommation.

Qui monte, qui baisse, qui reste stable ?

À l’approche de l’entrée en vigueur, le panorama des prix est contrasté. Certaines références voient leur tarif diminuer : Winston Selection Red, Winston Selection Red 100’s et Winston Selection Blue passeront de 11,7 € à 11,5 €, confirme un article de Boursorama. De même, Winston Bleu No.1 et Winston Rouge No.1 baisseront de 0,10 €. Côté Camel, Camel Filters 100’s No.1 et Camel Filters No.1 voient leur prix diminuer de 10,6 € à 10,5 €.

En revanche, toutes les marques n’en profitent pas : Lucky Strike et Vogue subiront des hausses pouvant atteindre plusieurs dizaines de centimes. Par exemple, Austin red tabac blond à rouler augmentera de 0,10 € et Lucky Strike l’Authentique de 0,50 €. Plusieurs grandes marques, comme Philip Morris, Chesterfield, et Marlboro, conserveront leurs prix actuels, marquant une volonté de stabilité sur ce marché très encadré.

Santé publique et chiffres clés

Ces ajustements tarifaires interviennent alors que le gouvernement cherche à réduire le tabagisme en France, dans le cadre d’une réglementation tabac stricte. Le tabac reste la première cause de mortalité évitable, provoquant environ 75 000 décès par an, dont près de 46 000 dus au cancer, selon l’Institut national du cancer. Entre 2014 et 2024, la part de fumeurs quotidiens chez les Français âgés de 18 à 75 ans est passée de 28,6 % à 18,2 %, une baisse liée en partie aux hausses successives des prix et aux campagnes de prévention et d’information.

Les nouvelles règles tarifaires s’appliquent spécifiquement à la métropole, avec un retrait de 200 références qui vise une population de fumeurs réguliers. Leur mise en œuvre dans la métropole cherche à harmoniser la stratégie visant à réduire la consommation de tabac, dans le cadre d’une politique publique de santé à long terme.

Ce que ça laisse entrevoir

Les baisses ciblées pour les marques Winston et Camel montrent une orientation vers des tarifs plus bas pour certaines références. Chesterfield, Philip Morris, et Marlboro maintiennent leurs prix, cherchant un équilibre entre compétitivité et accessibilité. Ce réajustement intervient dans une période sanitaire tendue où la diminution du nombre de fumeurs va de pair avec une baisse notable des décès liés au tabac.