Marlboro, Bentley… ces marques de tabac disparaissent brutalement des rayons dès février 2026

Une nouvelle règle va bousculer le marché du tabac en France. Dès le 1er février 2026, quarante références de produits du tabac, y compris des marques emblématiques comme Marlboro et Bentley, seront retirées des étals, rapporte Actu.fr. Annoncée par les Douanes françaises, cette décision marque une étape importante dans la lutte contre la consommation de tabac, qui reste un enjeu de santé publique majeur.

Ce qui change et qui est concerné

À partir du mois prochain, une vague de suppressions touche le rayon tabac. Seront retirés de la vente les cigarettes, cigares, paquets de tabac, tabac à rouler et cigarillos. Parmi les références qui disparaissent, on retrouve notamment :

Dunhill argent

Dunhill bleu

Craven A Rouge

Lucky Strike X Series Clair

Lucky Strike X Series

News&Co

Gauloises

Winston

Les Douanes françaises et la Direction générale des Douanes ont rendu public ce changement dans un cadre de régulation rigoureuse, avec un suivi régulier des tendances de consommation assuré par l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT).

Ce que ça change pour les prix et le marché

Le 1er mars 2025, la France met en œuvre une politique tarifaire contrastée sur le tabac, où certains paquets de cigarettes voient leur prix baisser de 0,20 centime, tandis que d’autres augmentent. Certains paquets verront leur prix baisser de 0,10 € à 0,20 €, tandis que d’autres, notamment certaines références de British American Tobacco, augmenteront de 0,20 € à 0,30 €. Les hausses viseront particulièrement les marques News&Co et Gauloises, avec une majoration de 0,40 €. À l’inverse, la gamme Winston verra une légère baisse de 0,10 €. À noter : il n’y aura aucun changement pour les Philip Morris.

Ces ajustements tarifaires ont été officialisés par l’arrêté du 5 janvier 2025, qui actualise les prix de vente au détail des tabacs en France métropolitaine.

Conso et chiffres sanitaires

La santé publique demeure une préoccupation majeure, avec 75 000 décès annuels liés au tabac, soulignant l’impact sanitaire du tabagisme en France. En France, on compte encore 12 millions de fumeurs quotidiens, relève l’OFDT, qui note une « diminution continue » du tabagisme avec une baisse de 7 % entre 2017 et 2024. Malgré cette tendance à la baisse, le tabac reste la première cause de mortalité évitable dans le pays : il provoque environ 75 000 décès par an, dont 46 000 dus au cancer, selon l’Institut national du cancer.

