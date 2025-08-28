Bison Futé : samedi 30 août classé rouge pour les retours



Chaque fin d’été, le dernier week-end d’août rime avec trafic intense. Selon les prévisions publiées par Bison Futé (communiqué officiel du 23 août 2025), les routes de France connaîtront des difficultés notables du 29 au 31 août. Le sens des départs restera globalement fluide, mais les retours seront beaucoup plus compliqués, notamment dans le Sud, l’Ouest et en région parisienne. Voici le détail jour par jour.

Vendredi 29 août : circulation dense dès l’après-midi

Dès vendredi, Bison Futé anticipe des ralentissements notables. Dans le sens des départs, la journée est classée verte au niveau national, mais orange dans le Sud-Ouest et sur l’arc méditerranéen. Dans le sens des retours, elle est verte nationalement, mais rouge en Île-de-France et sur l’arc méditerranéen.

Les difficultés apparaîtront d’abord en Île-de-France, dès le début d’après-midi, sur l’A10 entre Saint-Arnoult et Wissous et sur l’A6 autour de Corbeil-Essonnes. Le périphérique parisien et les principales rocades resteront chargés jusqu’en soirée. Dans le Sud, le trafic sera dense sur l’A7 entre Lyon et Orange, sur l’A9 de Montpellier à Narbonne, ainsi que sur l’A61 en direction de Toulouse. Bison Futé précise que ces ralentissements se concentreront entre 15 h et 19 h.

Samedi 30 août : journée rouge pour les retours

Le samedi s’annonce comme la journée la plus difficile du week-end. Dans le sens des retours, la circulation est classée orange au niveau national, mais rouge dans le Grand-Ouest, le Nord et en Auvergne-Rhône-Alpes. Dans le sens des départs, la carte est verte nationalement, sauf en Auvergne-Rhône-Alpes où elle passe à orange.

Les axes les plus touchés seront l’A10 entre Bordeaux, Poitiers et Tours, l’A11 entre Nantes, Angers et Paris, et l’A71 entre Bourges et Orléans. Dans le Sud-Est, l’A7 connaîtra de fortes perturbations, tout comme le tunnel du Mont-Blanc, particulièrement saturé du côté italien. Bison Futé souligne que les difficultés s’étendront « de la fin de matinée jusqu’en début de soirée ».

Dimanche 31 août : retours étalés mais persistants

Le dimanche, le sens des départs est classé vert au niveau national, sans difficultés majeures. En revanche, les retours seront encore tendus, avec une circulation orange dans le Grand-Ouest, le Nord et en Île-de-France.

Dès la fin de matinée, l’A10, l’A6 et l’A13 autour de Paris seront congestionnées. Dans le Nord, les ralentissements s’annoncent importants sur l’A16, l’A25 et l’A13 entre Caen et la capitale. Les perturbations pourraient se prolonger « jusque tard dans la soirée », notamment sur les radiales franciliennes. Selon le communiqué officiel, les automobilistes qui choisiront de rentrer après 21 h éviteront une partie des embouteillages.