Ce mathématicien a gagné 14 fois au Loto : la stratégie secrète qui a affolé les autorités

Un mathématicien a gagné 14 fois au loto grâce à une méthode si ingénieuse qu’elle a conduit à des changements de règles dans plusieurs pays.

Imaginez un monde où il serait possible de gagner systématiquement au loto. Pour la plupart d’entre nous, ça ressemble à un rêve lointain. Et pourtant, un homme, Stefan Mandel, mathématicien roumain, y est parvenu à maintes reprises. Sa méthode a non seulement bousculé le fonctionnement des loteries, mais elle a aussi provoqué des changements législatifs importants dans de nombreux pays.

Une méthode brillante — et qui a fait polémique

Stefan Mandel, aidé de ses quatre amis, a d’abord remporté environ 17 000 € en Roumanie grâce à une technique qu’il appelait la ‘condensation combinatoire’ (nom qu’il a donné à sa méthode). Le principe était simple sur le papier : acheter toutes les combinaisons possibles d’un tirage, en s’appuyant sur un calcul rigoureux des probabilités, explique le magazine Pleine Vie.

Ça demandait néanmoins des moyens énormes. Mandel a donc levé des fonds auprès de centaines d’investisseurs pour financer l’impression et l’achat de millions de billets. Des imprimantes tournaient jour et nuit, générant automatiquement toutes les combinaisons possibles grâce à un algorithme développé par Mandel.

La méthode, qui paraît à la portée « d’un lycéen à l’aise en maths », garantissait le jackpot, les deuxièmes prix et de nombreux petits gains. Mandel et son équipe ont utilisé cette approche avec succès dans divers pays, dont le Royaume-Uni et l’Australie, mais aussi les États-Unis.

Un coup d’éclat en Virginie

L’un des faits d’armes les plus marquants de Mandel date du 15 février 1992, en Virginie. Ce jour-là, une opération de grande ampleur organisée par Mandel a permis de décrocher le jackpot de 24 840 000 €, ainsi que six deuxièmes prix, 132 troisièmes prix et plus de 135 000 petits prix. Les numéros gagnants étaient 8, 11, 13, 15, 19 et 20.

Le succès, retransmis à la télévision américaine, montrait l’efficacité spectaculaire du système. Mais ce n’était pas un coup isolé : l’activité étendue de Mandel, de la Roumanie à l’Australie en passant par les États-Unis, a fait de lui une véritable légende dans l’univers des loteries.

Les autorités ont fini par réagir

Une méthode aussi rentable ne pouvait pas rester sous le radar. Les victoires répétées de Mandel ont provoqué une réaction des autorités et des opérateurs de loterie dans plusieurs pays. Pour colmater la brèche, certains États et opérateurs ont modifié les règles.

  • Par exemple, l’Australie a rapidement changé sa réglementation pour empêcher qu’une seule entité achète toutes les combinaisons possibles.
  • D’autres pays, comme la France, ont adopté des restrictions similaires.

Aujourd’hui, il est pratiquement impossible de reproduire la méthode Mandel. Des mesures techniques et législatives limitent ce type d’opération : les systèmes informatiques bloquent désormais les achats massifs de grilles et les opérateurs imposent des plafonds sur le nombre de tickets qu’une personne peut acheter.

Ce mathématicien a gagné 14 fois au Loto : la stratégie secrète qui a affolé les autorités

