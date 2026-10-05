Des supermarchés chinois visés par des cambriolages pour usage d’un logiciel d’évasion fiscale

Des effectifs de la Dirección Departamental de Investigaciones de La Plata ont perquisitionné trois supermarchés de la ville ce mercredi 30 septembre 2026. L’enquête porte sur une présumée manœuvre visant à altérer la facturation et à dissimuler des ventes aux organismes fiscaux.

Les commerces visés, TI/MI, Pino Smart et Argenchino, appartiennent à des propriétaires d’origine chinoise. Les policiers y ont saisi des équipements informatiques, des dispositifs d’encaissement et des justificatifs de vente, du matériel que la justice devra désormais analyser pour déterminer s’il a servi à la manœuvre frauduleuse.

Un logiciel soupçonné de trafiquer les registres de ventes

La cause a été ouverte le 4 juin. Deux personnes, une femme et un homme, sont visées par l’enquête. Selon l’hypothèse judiciaire, elles auraient fourni à des propriétaires de supermarchés chinois un système informatique accompagné d’un support technique permettant de manipuler les registres de ventes, explique Infobae.

Ce logiciel aurait permis d’altérer, de dissimuler ou d’effacer des justificatifs, et de modifier des montants et des prix, afin que les commerces déclarent une facturation inférieure à la réalité. La cause est qualifiée de defraudación. L’instruction est menée par l’Unidad Fiscal de Instrucción N° 11, dirigée par le procureur Álvaro Garganta, et relève du Juzgado de Garantías N° 4, dirigé par Pablo Masi.

Après les opérations, le parquet a ordonné que les responsables des trois commerces soient notifiés de l’ouverture de la cause. Le communiqué policier ne fait état d’aucune arrestation.

Au supermarché TI/MI, rue 7 entre 63 et 64, dont le responsable identifié est Z. Z., 60 ans, les policiers ont saisi :

deux ordinateurs de bureau, un ordinateur portable, quatre imprimantes de tickets fiscaux, sept terminaux de paiement, deux modems et 56 justificatifs de vente.

Chez Pino Smart, rue 75 entre 6 et 7, géré par J. Q., 38 ans, le matériel emporté comprend :

cinq ordinateurs de bureau, trois terminaux de paiement, deux enregistreurs vidéo, un routeur, deux téléphones portables, deux clés USB, une imprimante de tickets fiscaux et 33 justificatifs.

À Argenchino, à l’angle des rues 7 et 95, dont le gérant est I. D., 46 ans, la perquisition a permis de saisir :

sept ordinateurs de bureau, neuf terminaux de paiement, trois téléphones portables, un ordinateur portable, treize imprimantes de tickets fiscaux et trois modems.

Au total, les trois opérations ont permis de récupérer 14 unités centrales, 19 terminaux posnet, 18 imprimantes fiscales et 89 tickets de vente.

Le montant du préjudice économique présumé n’a pas été précisé.

Ces perquisitions interviennent quelques semaines après une autre intervention de la justice à La Plata, visant le siège de la Chambre de commerce chinoise. Cette affaire distincte, qui concerne des extorsions envers des commerçants du secteur, est instruite par le procureur Juan Cruz Condomí Alcorta et avait été rapportée par le média La Nación à la mi-septembre 2026.

Un autre dossier gravite aussi autour de la communauté des commerçants chinois de la ville. À la mi-août, un ancien fonctionnaire municipal, J. E. R., avait été arrêté dans une cause enquêtant sur un présumé réseau de corruption lié à la « mafia china ».

Il aurait perçu des pots-de-vin pour faciliter des autorisations commerciales, éviter des fermetures administratives et obtenir des permis de conduire ainsi que des licences de vente d’alcool sans respecter les conditions légales. Les enquêteurs avaient retrouvé des conversations le reliant à K. D., alias Matías, présumé chef de l’organisation, évadé d’un commissariat de La Plata en 2022.

Cette enquête, née de l’analyse d’un téléphone portable saisi dans le dossier, a abouti à onze arrestations et à des perquisitions lors desquelles la Police fédérale a saisi des armes et de l’argent. Le parquet attribue à l’organisation des activités de jeu clandestin, des menaces envers des commerçants et une structure de comptables et de prête-noms destinée à dissimuler ses revenus.

Selon l’accusation, Matías utilisait ses contacts municipaux pour exiger de l’argent auprès de supermarchés en échange de la résolution de démarches administratives ou pour éviter des fermetures.

Les deux dossiers restent distincts, avec des procureurs différents et des hypothèses délictuelles différentes, mais ils concernent le même secteur d’activité et la même communauté immigrée.