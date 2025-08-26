Donald Trump veut taxer vos meubles : la nouvelle mesure qui choque

Le président américain Donald Trump a récemment fait savoir qu’il envisageait d’imposer de nouveaux droits de douane sur les meubles importés aux États-Unis. Cette annonce, faite depuis Washington via le réseau social Truth, s’inscrit dans une volonté de booster le secteur du meuble dans plusieurs États américains, notamment en Caroline du Nord, en Caroline du Sud et au Michigan. On attend maintenant les retombées sur l’économie américaine et sur le portefeuille des consommateurs, avec une enquête qui devrait se terminer dans cinquante jours concernant les tarifs d’importation.

Focus sur l’enquête sur les importations

L’administration Trump a lancé une étude approfondie sur l’importation de meubles aux États-Unis. Cette enquête a pour but d’étudier comment les produits venus de l’étranger se comportent sur le marché local et de fixer le taux de taxation adéquat. « Je suis heureux d’annoncer que nous allons lancer une importante enquête concernant les droits de douane sur les meubles entrants aux États-Unis », a déclaré Donald Trump. Il a précisé que cette étude devrait être finalisée rapidement, permettant la mise en place de nouvelles taxes d’ici octobre.

Par ailleurs, cette démarche va de pair avec d’autres mesures envisagées par l’administration, qui prévoit d’augmenter aussi les droits de douane sur des produits comme le cuivre, les semi-conducteurs et les produits pharmaceutiques, dans le cadre d’une stratégie protectionniste.

Répercussions sur l’économie et les réactions du marché

Les effets potentiels de ces mesures se font déjà sentir. Pour les consommateurs américains, les prix des meubles pourraient grimper, à l’image de ce qui s’est passé avec les droits de douane précédemment appliqués à des pays comme la Chine et le Vietnam. Ces deux nations ont exporté pour 12 milliards de dollars de meubles et d’accessoires vers les États-Unis l’année dernière, et les prix des meubles et de la literie ont augmenté respectivement de 0,4 % en juin et de 0,9 % en juillet.

Les marchés financiers n’ont pas tardé à réagir. Les actions de sociétés telles que Wayfair et Williams-Sonoma ont dégringolé, tandis que celles de La-Z-Boy, majoritairement fabriqués aux États-Unis, ont progressé. Cela montre bien comment ces décisions peuvent rapidement se répercuter sur la situation financière des entreprises du secteur.

La pression qui monte sur le commerce international du meuble

La majorité des meubles importés aux États-Unis proviennent du Vietnam, de la Chine et du Mexique, qui représentent plus de 90% du total. Actuellement, ces pays supportent des droits de douane supérieurs au seuil minimal fixé à 10%. L’introduction possible de nouvelles taxes n’arrangerait pas leur accès au marché américain.

Il faut aussi souligner que certains partenaires commerciaux bénéficient d’exceptions. Par exemple, un plafond tarifaire a été instauré à 15% pour les produits européens afin d’éviter une escalade des taxes avec l’Union européenne.