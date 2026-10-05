Elle met du ruban adhésif sur les roulettes de sa valise avant chaque vol : à l’arrivée, les bagagistes n’en reviennent pas

À la porte d’embarquement, un homme s’accroupit et entoure méthodiquement les quatre roulettes de sa valise cabine de ruban adhésif. Deux passagers dans la file l’observent, mi-amusés, mi-intrigués. Le geste paraît saugrenu. Il est pourtant devenu un réflexe chez certains grands voyageurs, convaincus qu’il prolonge la vie de leur bagage de plusieurs années.

La méthode tient en quelques gestes : enrouler chaque roue avec un ou deux tours de ruban solide, sans trop serrer, juste avant de déposer la valise à l’embarquement, puis retirer délicatement les bandes une fois arrivé à destination. Le ruban joue le rôle d’une barrière jetable, sacrifiée à la place des roulements.

Une passagère d’une cinquantaine d’années, croisée sur un vol Paris-Lisbonne, colle systématiquement du ruban sur sa valise rigide avant de l’enregistrer. Son bagage affiche dix ans de service, roulettes comprises. « Depuis que je fais ça, mes valises vieillissent deux fois moins vite », affirme-t-elle dans Racing Zone.

La technique, les erreurs à éviter

Un technicien de maintenance d’aéroport, habitué aux tapis roulants, confirme que les roulettes forment le point faible des valises modernes. « Quand elles lâchent, les gens pensent que tout le bagage est fichu, alors que c’est souvent un simple problème de choc ou de saleté accumulée. Ceux qui protègent les roues prolongent la vie de leur valise de plusieurs années sans même s’en rendre compte », explique-t-il.

Le choix du ruban compte. Un modèle toilé ou un ruban de déménagement, en bandes assez larges, fait l’affaire. Un adhésif transparent trop fin se déchire en vol ; un ruban de mauvaise qualité laisse une colle poisseuse difficile à retirer au déballage.

Deux tours suffisent largement pour couvrir la surface exposée au sol : en mettre trop bloque la rotation de la roue et force les manutentionnaires à tirer la valise de travers, ce qui l’abîme davantage.

À l’arrivée, le rituel se referme en quelques minutes : retirer les bandes, jeter les résidus, passer un coup de chiffon sec et vérifier qu’aucune poussière ne s’est glissée dans le mécanisme. Sans cette protection, la durée de vie moyenne d’une valise tourne autour de 18 à 24 mois. Avec la technique du ruban, certains voyageurs dépassent 4 ans d’usage intensif, l’astuce pouvant doubler, voire tripler, cette durée.

Un voyageur fréquent raconte qu’avant d’adopter le réflexe, une roulette finissait toujours par coincer légèrement au retour. Depuis qu’il emballe ses roues avec un ruban assez épais, le problème a disparu. Un steward rencontré à Roissy dit repérer immédiatement les grands voyageurs à certains détails, marquage précis de la poignée, housse légère, et parfois les roulettes « emballées » façon colis fragile.

Il évoque un passager régulier, croisé presque chaque semaine, qui fait ça depuis qu’il a bousillé une valise neuve en un seul Paris-New York sous la pluie.

L’astuce est réservée aux vols et trajets longs, pas à chaque petite escapade. Elle ne répare pas un bagage cassé par un choc violent et ne change rien à la ponctualité d’un vol. Elle agit surtout comme un film de protection temporaire, comparable à celui qu’on pose sur l’écran d’un téléphone neuf : personne ne nettoie sérieusement ses roulettes après chaque voyage, mais un petit gravillon coincé suffit à ruiner la fluidité d’une roue et à obliger à traîner la valise plutôt qu’à la faire rouler.

Un grand voyageur basé à Genève confie que protéger les roulettes de sa valise, c’est un peu comme cirer ses chaussures avant une réunion : ce n’est pas vital, mais il sent la différence dans sa façon de marcher.