Elon Musk, l’homme le plus riche du monde, s’est engagé à donner deux parts de SpaceX à chaque enfant des États-Unis. Un geste valorisé à près de 18 milliards de dollars, selon une annonce publiée le mercredi 25 novembre 2026 sur X, le réseau social que possède le milliardaire.

SpaceX a précisé qu’elle contribuerait une action nouvellement émise de sa catégorie « Class A common stock » à chaque compte Trump Account actuellement actif. Musk égalera ce don avec une action supplémentaire prélevée sur ses propres participations. Chaque compte recevra donc au total deux actions de l’entreprise spatiale.

Les deux dons n’arriveront pas en même temps. Les actions de SpaceX seront transférées dès décembre 2026, tandis que la part personnelle de Musk attendra juin 2027, date à laquelle expire la période de blocage sur ses titres. « Les actions provenant directement de moi seront transférées lorsque ma période d’immobilisation prendra fin en juin de l’année prochaine. », a-t-il écrit sur X.

The share from SpaceX will be transferred next month. The share directly from me will be transferred when my lockup expires in June next year. — Elon Musk (@elonmusk) November 26, 2026

Le programme Trump Account a été conçu pour donner à chaque Américain de moins de 18 ans une participation dans le marché boursier et favoriser la constitution de richesse dès le plus jeune âge. La Maison-Blanche avait annoncé en octobre 2026 l’ouverture de près de 70 millions de comptes.

C’est précisément en octobre que Musk avait promis une première part d’actions SpaceX à chaque enfant d’Amérique, assurant qu’il s’agirait de la première de nombreuses initiatives. L’annonce du 25 novembre double ce don initial.

L’action SpaceX a clôturé à 127,44 dollars ce mercredi, ce qui valorise l’ensemble à environ 255 dollars par enfant. C’est près du triple du précédent record, établi par Michael et Susan Dell avec un don de 6,25 milliards de dollars apportant 250 dollars à 25 millions d’enfants de dix ans ou moins, nés trop tôt pour toucher la contribution fédérale de 1 000 dollars.

Le montant promis par Musk représente aussi près du double des plus de 9 milliards de dollars déposés à ce jour sur l’ensemble des Trump Accounts, selon le secrétaire au Trésor Scott Bessent.

Une dilution contenue pour les actionnaires

Au 15 octobre 2026, SpaceX comptait environ 8,25 milliards d’actions Class A et 5,33 milliards d’actions Class B en circulation, selon son dernier rapport trimestriel déposé auprès de la SEC. L’émission d’environ 70 millions de nouvelles actions dilue la participation des actionnaires existants d’environ 0,5 %. Musk, qui possède environ 45 % de SpaceX, supporte ainsi près de la moitié du coût de cette dilution.

L’effet sur le pouvoir de vote est bien plus faible. Les nouvelles actions Class A ne portent qu’une voix chacune, contre dix pour les actions Class B, de sorte que le don ne réduit le pouvoir de vote des actionnaires existants que d’environ 0,1 %.

Le contrôle d’environ 82 % des voix détenu par Musk reste intact, selon des informations rapportées par Fortune. Pour Christopher Brankin, conseiller en marchés mondiaux chez le courtier Mitrade Group, l’initiative pourrait aussi profiter au secteur de l’investissement : « Cela suscite un engagement immédiat sur le marché et constitue un vaste vivier de clients dotés de connaissances financières pour les plateformes de trading, à mesure que cette génération atteint l’âge adulte. »

Un don annuel promis, et des engagements déjà anciens

Le jour de Thanksgiving, le 26 novembre, Musk a ajouté sur X qu’il donnerait désormais une action supplémentaire de SpaceX à tous les enfants d’Amérique chaque année, sans préciser les modalités de ce versement. Au cours de clôture de mercredi, une action par compte pour les près de 70 millions de bénéficiaires représenterait environ 8,9 milliards de dollars par an.

Gwynne Shotwell, présidente et directrice de l’exploitation de SpaceX, et son époux Robert s’étaient déjà engagés en juillet 2026 à donner chacun une action prélevée sur leurs propres participations à plus de 2 millions d’enfants. La première distribution de ce don, prévue en décembre 2026, cible les enfants âgés de 11 à 17 ans vivant dans des zones à revenus modestes.

Une règle temporaire du Département du Trésor et de l’IRS, publiée en septembre 2026, impose que les actions données restent sur un Trump Account pendant cinq ans ou jusqu’à la fin de la période de croissance de l’enfance du compte, selon l’échéance la plus proche.

Les familles ne peuvent pas les vendre pendant cette période. Ces règles, qui ont ouvert les comptes aux dons d’actions, expliqueraient en partie la vague récente d’engagements du genre, selon la newsletter CEO Daily de Fortune. Musk et Anthropic, entrée en bourse plus tôt en novembre 2026, ont d’ailleurs détaillé des approches très différentes pour partager les profits du boom de l’intelligence artificielle : la société rivale consacre 5 % de ses actions à un fonds pour le bien public, évalué à environ 54 milliards de dollars aux prix actuels.