Entre chômage, croissance ralentie et économie en chute, l’INSEE est pessimiste pour 2025

L’économie française se prépare à traverser une période de ralentissement en 2025, d’après les prévisions de l’Insee. La croissance devrait être modérée et le taux de chômage en hausse, ce qui inquiète pour l’avenir économique du pays. On note des restrictions budgétaires et une incertitude planétaire qui pèsent sur le quotidien des ménages français.

La croissance de l’économie

L’Insee anticipe une hausse de 0,6 % pour 2025, un peu en deçà de la prévision gouvernementale de 0,7 %. Pour 2024, on attendait 1,1 %, ce qui montre bien le ralentissement. La demande intérieure devrait contribuer à hauteur de 0,5 %, avec une croissance trimestrielle de +0,1 % au premier trimestre et +0,2 % pendant les trois trimestres suivants. Ces estimations interviennent alors que, d’une part, « la zone euro sort doucement d’une période morose », et d’autre part, « les moteurs tricolores s’essoufflent désormais, soulignant une réindustrialisation nécessaire pour dynamiser l’économie ».

La consommation et le pouvoir d’achat

La consommation des ménages devrait grimper de manière modeste de 0,7 % en 2025, après une hausse plus marquée de 1,0 % en 2024. Cette évolution traduit un pouvoir d’achat qui n’augmentera que de 0,7 %, contre 2,5 % l’année précédente. L’inflation, estimée autour de 1 % à la fin de l’année 2025, pourrait peser sur les budgets.

L’épargne des ménages

Le taux d’épargne des ménages demeure élevé avec une moyenne prévue de 18,2 % pour 2025, malgré une réforme de l’épargne qui pourrait avoir des impacts. Il atteindra un pic de 18,8 % au premier trimestre avant de redescendre à 17,3 % en fin d’année.

Emploi et chômage

Sur le marché du travail, la situation se complique. Le taux de chômage devrait monter à 7,7 % d’ici à la fin de 2025, reflétant des disparités géographiques importantes. On note également une suppression de plus de 120 000 postes sur deux trimestres consécutifs, une tendance qui pourrait se creuser avec une nouvelle baisse de 90 000 emplois à la fin de l’année 2025. Cette situation se voit aggravée par la réduction des aides à l’apprentissage et l’augmentation de la population active suite à la réforme des retraites.

Salaires et investissements

Les salaires souffrent eux aussi de ce climat. Le salaire mensuel de base réel devrait n’augmenter que de 0,9 % en 2025. En parallèle, les investissements se contractent avec une baisse globale prévue de -0,5 % pour l’année. Les entreprises verront leurs investissements chuter de -0,8 %, suivies par les ménages (-0,6 %) et les administrations publiques (-0,6 %).

Le commerce extérieur et les aléas économiques

Le commerce extérieur devrait freiner la progression de l’économie de -0,7 point du PIB en 2025. Les tensions commerciales internationales ajoutent à la complexité de la situation : « la versatilité de Washington sur les droits de douane » et le conflit Iran-Israël pourraient influencer le prix du pétrole et, par ricochet, l’économie française.